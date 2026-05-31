مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، از تغییر بنیادین در نظام نظارت بر سلامت محصولات غذایی و آشامیدنی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیر کل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، از تغییر بنیادین در نظام رگولاتوری کشور خبر داد و گفت: با هدف تسهیل فضای کسبوکار، رویکرد نظارتی از مدل سنتی قبل از ورود به بازار، به پایش دقیق محصول در مرحله عرضه تغییر یافته است.
عبدالعظیم بهفر، در نشست تبیین فرآیندهای نوین نظارتی در حوزه فراوردههای غذایی و آشامیدنی، به تشریح چالشها و دستاوردهای پیادهسازی سامانههای جدید پرداخت و اظهار داشت: ساختار سنتی نظارت در ایران که بر پایه قوانین مصوب دهههای ۳۰ و ۴۰ شمسی بنا شده بود، بر نظارت پیشینی استوار بود؛ اما اکنون طبق مصوبات هیئت مقرراتزدایی، تمرکز اصلی حاکمیت بر پایش محصول در سطح عرضه و کارخانجات معطوف خواهد شد.
وی ضمن اشاره به طراحی سیستمی منحصربهفرد که توانسته تعادلی میان قوانین قدیمی و الزامات جدید ایجاد کند، تصریح کرد: این مدل رگولاتوری اجازه میدهد در ابتدای فرآیند با رویکردی تسهیلگرانه عمل شود، اما در مرحله کنترلهای بازار، نظارتی بسیار سختگیرانه و دقیق اعمال گردد. بدین ترتیب سرعت ورود محصول به بازار افزایش یافته و همزمان سلامت جامعه تضمین میشود.
تغییرات مکرر در دستهبندی گروههای کالایی از ۱۸ گروه به ۸۷ گروه، فشار فنی مضاعفی را بر تیمهای نرمافزاری وارد کرد؛ با این حال سامانه بهگونهای بازطراحی شد که فرآیند صدور پروانه اولیه بر اساس ناتیفیکیشن و زیرفرآوردهها به صورت ثبتمحور توسط مسئول فنی انجام شود.
بهفر با تأکید بر لزوم همراهی دانشگاههای علوم پزشکی در اجرای این طرح ملی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی و تنوع محصولات غذایی، گروههای کالایی به تدریج وارد سامانه میشوند و از دانشگاهها انتظار میرود به محض فعال شدن هر گروه، از صدور هرگونه پروانه فیزیکی خودداری کرده و فرآیندها را کاملاً دیجیتال دنبال کنند.
در نظام جدید مسئولیت مستقیم فرآورده بر عهده شرکت تولیدکننده است و سازمان غذا و دارو در عین هموار کردن مسیر تولید، در حوزه سلامت مردم با هیچکس مماشات نخواهد کرد و نظارتهای میدانی و پایش کارخانجات اولویت اصلی خواهد بود.