به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمع گستردهای از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شهرستان بوکان با حضور در میدان فرمانداری، حمایت قاطع خود را از ایران اسلامی، امنیت ملی و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
در این تجمع مردمی، شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی و انقلابی، ضمن تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام ملی، همبستگی اجتماعی، مقاومت و پایداری در برابر تهدیدات و توطئههای خارجی تأکید کردند.
در این اجتماع باشکوه، اقشار مختلف مردم، مسئولان شهرستان، جوانان، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، بسیجیان، دانشجویان، ورزشکاران و بازاریان حضور داشتند و فضای شهر بوکان جلوهای از همدلی، اتحاد و شور انقلابی به خود گرفته بود.
حاضران در این تجمع همچنین با محکوم کردن اقدامات خصمانه و تهدیدات دشمنان علیه کشور، حمایت همهجانبه خود را از اقتدار، عزت، مقاومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و بر تداوم ایستادگی در مسیر صیانت از منافع ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
سخنران اجتماع مردمی ماموستا عباس احمدی امام جمعه بوکان بود که طی بیاناتی مبسوط به روایت تجاوزات دشمنان اسلام و انقلاب پرداخت و رهنمودهای داهیانه رهبری و پشتیبانی قاطع مردمی از نیروهای مسلح را ضامن ماندگاری ایران اسلامی دانست.