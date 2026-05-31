علی اصغر شادکام مامور پلیس وظیفه شناس که در حادثه برخورد خودرویی که به دلیل تخلف، اخطار ایست گرفته بود، قطع نخاع شده بود، پس از حدود ۴ سال عوارض جانبازی، به فیض شهادت نایل آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی‌اصغر شادکام، از کارکنان فرماندهی انتظامی گیلان که تیر ۱۴۰۱ هنگام انجام مأموریت در ایست و بازرسی عنبران آستارا، بر اثر زیرگرفته شدن از سوی سواری پژو ۴۰۵ به شدت مصدوم و قطع نخاع شده بود، پس از حدود ۴ سال درد و رنج جانبازی، دیروز ۹ خرداد ۱۴۰۵ به فیض شهادت نایل آمد.

در حادثه تصادف ۲۵ تیر ۱۴۰۱، علی اصغر شادکام مامور وظیفه شناس به راننده متخلف خودروی سواری دستور ایست داده بود که راننده با بی توجهی، به سمت مامور پلیس حرکت کرد و وی را زیر گرفت که سبب قطعی نخاع و جانبازی بالای ۷۰ درصد این مامور پلیس شد.

علی‌اصغر شادکام متولد ۱۳۶۹ اهل رشت بود و از وی فرزندی ۵ ساله به یادگار مانده است.

مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام اطلاع رسانی خواهد شد.