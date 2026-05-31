پخش زنده
امروز: -
به گفته کارشناسان کشاورزی امسال با توجه به سال بارآوری درختان زیتون تولید بیش از ۷۰ هزار تن محصول در طارم استان زنجان پیش بینی می شود .
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: امسال با توجه به سال بارآوری درختان زیتون و شرایط مناسب آب و هوایی منطقه، تولید بیش از ۷۰ هزار تن محصول در این شهرستان پیش بینی شد.
منوچهر یارمحمدی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی جهت تنظیم بازار محصول زیتون، افزود: گلدهی درختان زیتون در زمان حاضر نشان دهنده پربار بودن محصول است.
وی یادآور شد: در سال زراعی جاری ۲۰ هزار هکتار از باغهای زیتون شهرستان طارم بارور بوده و معیشت ۹ هزار بهره بردار به این محصول وابسته است.
یارمحمدی با تاکید بر نقش هرس علفهای هرز باغهای زیتون به خصوص در فصل گلدهی در بالا رفتن کمیت و کیفیت محصول تولیدی، افزود : همه ساله میزان گلدهی درختان یکی از شاخصهای میزان باردهی است که ایجاب میکند مسوولان مرتبط قبل از برداشت محصول برای بازار مناسب آن برنامه ریزی داشته باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به پیش بینی افزایش تولید محصول زیتون در سال زراعی جاری برای تنظیم بازار آن پیگیریهای لازم انجام و صادرات زیتون بسته بندی از اسفندماه سال قبل و صادرات زیتون فله به صورت بشکهای از اردیبهشت ماه جاری آزاد شد.
یارمحمدی با اشاره به فعالیت ایستگاههای تحقیقاتی غنی در طارم، گفت: در این مراکز علمی و ارزشمند ۶۷ رقم زیتون تجاری مناطق مختلف جهان نگهداری و بر روی آنها مطالعات انجام میشود.
وی افزود: در روزهای اخیر که زمان گلدهی درختان زیتون است باغداران میتوانند با مراقبت، رعایت اصول تغذیه و کوددهی با مدیریت صحیح باغها به افزایش کمیت و کیفیت باغهای زیتون در زمان برداشت محصول کمک کنند.
یارمحمدی گفت : آبیاری تکمیلی، دقیق و منظم یکی از عوامل مهم بارآوری برای درختان زیتون در سالهای بعدی است.
برداشت زیتون از باغهای شهرستان طارم که نیمی از زیتون تولیدی کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان قطب تولید این محصول و روغن زیتون مطرح است، از نیمه دوم شهریورماه آغاز میشود.