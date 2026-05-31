مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان از اجرای عملیات حفاری دو حلقه چاه مکانیکی آب آشامیدنی در اراضی روستاهای رباط شورین و آقحصار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرهاد بختیاریفر گفت: عملیات حفاری این دو حلقه چاه در اردیبهشت سالجاری و با اعتباری افزون بر ۲۰ میلیارد تومان انجام شده است.
او با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای تقویت منابع تأمین آب شهر همدان افزود: بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، حفر ۱۱ حلقه چاه جدید به منظور تأمین آب شرب شهر همدان در دستور کار قرار دارد که برای اجرای این طرحها در مجموع ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان تأکید کرد: توسعه و تقویت منابع تأمین آب، با هدف افزایش پایداری شبکه و تأمین مطمئن آب آشامیدنی مشترکان شهر همدان در حال انجام است.