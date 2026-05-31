پخش زنده
امروز: -
مدیر کل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید از آغاز اجرای آزمایشی طرح استقرار مدل مدیریت مورد در استان البرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ بهروز بزرگی، مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست شورای اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز که با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از مدیران و مسئولان این مجموعه برگزار شد، ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه خدمترسانی به جامعه هدف، بهویژه فعالیتهای مرتبط با شهدای جنگ رمضان، سیاستهای بنیاد در زمینه اجرای طرح «استقرار مدل مدیریت مورد» را تشریح کرد.
وی با اشاره به رویکرد تحولی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه خدمات اجتماعی و مددکاری اظهار کرد: بر اساس ارزیابیها و بررسیهای صورتگرفته از سوی ستاد مرکزی بنیاد، استان البرز در کنار دو استان دیگر به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده و اجرای آن در بازه زمانی تعیینشده آغاز خواهد شد.
مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، تسهیل و هدفمندسازی فرآیند ارائه خدمات به جامعه ایثارگری است، افزود: در قالب مدل مدیریت مورد، هر کارشناس مسئولیت رسیدگی و پیگیری تعداد مشخصی از پروندههای ایثارگران را بر عهده میگیرد و از طریق ارتباط مستمر و دوسویه با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، زمینه شناسایی دقیقتر نیازها و مسائل آنان را فراهم میکند. بزرگی ادامه داد: از مهمترین اهداف اجرای این طرح میتوان به احصای دقیق مسائل و مشکلات جامعه هدف، افزایش سرعت رسیدگی به درخواستها، کاهش مراجعات غیرضروری به سطوح مختلف اداری و ارتقای کیفیت خدمترسانی اشاره کرد. وی با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق و هدفمند این برنامه تصریح کرد: موفقیت طرح استقرار مدل مدیریت مورد نیازمند همدلی، همکاری و همراهی تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی بنیاد است و انتظار میرود با مشارکت همه همکاران، زمینه تحقق اهداف پیشبینیشده فراهم شود.
مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین در پاسخ به پرسشهای مدیران حاضر در نشست، بر ضرورت دقت، حساسیت و انسجام در اجرای فرآیندهای طرح تأکید کرد و گفت: استقرار مدل مدیریت مورد میتواند ضمن تقویت ارتباط مؤثر با جامعه ایثارگری، چرخه خدمترسانی را منسجمتر، هدفمندتر و کارآمدتر سازد.
در پایان این نشست، بزرگی از اعلام آمادگی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز و مجموعه کارکنان این استان برای اجرای مطلوب طرح قدردانی کرد.