فراخوان شرکت در رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان تا بیستم خرداد تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رویداد با هدف حمایت از فعالان حوزه صنایع نرم، خلاق و فرهنگی دربردارنده سه محور اصلی اعم از «نمایشگاه مانوین»، «جشنواره مانوین» و «فراخوانهای مانوین» خواهد بود.
نمایشگاه مانوین در مهرماه ۱۴۰۵ میزبان بیش از ۱۵۰ واحد خلاق خواهد بود و فرصتی مناسب برای توسعه بازار، ایجاد مراودات تجاری، نمایش دستاوردهای خلاق کشور و شبکهسازی با بازیگران زیستبوم خلاق کشور است.
جشنواره مانوین، بزرگترین رقابت ملی در حوزه صنایع خلاق کشور است که در ۷ حوزه خلاق برگزار میشود و شرکتکنندگان هر حوزه در ۵ معیار به رقابت با یکدیگر میپردازند.
مراسم اختتامیه جشنواره مانوین در حاشیه نمایشگاه مانوین به همت ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی برگزار خواهد شد.
سلسله فراخوانهای حمایتی مانوین نیز با هدف حمایت از توسعه طرحهای نوآورانه در ۷ حوزه خلاق برگزار میشود. حمایتها براساس میزان بلوغ شرکتهای خلاق و طرحهای ارائهشده به صورت کمک بلاعوض یا تسهیلات پس از بررسی و داوری در دبیرخانه مانوین، ارائه خواهد شد.
متقاضیان برای شرکت در رویداد میتوانند به [سامانه خدمت](https://khedmat.isti.ir/) معاونت علمی مراجعه کنند.