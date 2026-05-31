به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رویداد با هدف حمایت از فعالان حوزه صنایع نرم، خلاق و فرهنگی دربردارنده سه محور اصلی اعم از «نمایشگاه مانوین»، «جشنواره مانوین» و «فراخوان‌های مانوین» خواهد بود.

نمایشگاه مانوین در مهرماه ۱۴۰۵ میزبان بیش از ۱۵۰ واحد خلاق خواهد بود و فرصتی مناسب برای توسعه بازار، ایجاد مراودات تجاری، نمایش دستاوردهای خلاق کشور و شبکه‌سازی با بازیگران زیست‌بوم خلاق کشور است.

جشنواره مانوین، بزرگترین رقابت ملی در حوزه صنایع خلاق کشور است که در ۷ حوزه خلاق برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان هر حوزه در ۵ معیار به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

مراسم اختتامیه جشنواره مانوین در حاشیه نمایشگاه مانوین به همت ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی برگزار خواهد شد.

سلسله فراخوان‌های حمایتی مانوین نیز با هدف حمایت از توسعه طرح‌های نوآورانه در ۷ حوزه خلاق برگزار می‌شود. حمایت‌ها براساس میزان بلوغ شرکت‌های خلاق و طرح‎های ارائه‌شده به صورت کمک بلاعوض یا تسهیلات پس از بررسی و داوری در دبیرخانه مانوین، ارائه خواهد شد.

متقاضیان برای شرکت در رویداد می‌توانند به [سامانه خدمت](https://khedmat.isti.ir/) معاونت علمی مراجعه کنند.