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۳۹۵ خانه ورزش روستایی در استان به منظور ارتقای سلامت گروههای هدف فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: ۳۹۵ خانه ورزش روستایی در استان به منظور ارتقای سلامت گروههای هدف فعال است.
اسلام محمدی پور افزود: طی سال گذشته ۴۰ خانه ورزش روستایی در استان با توجه به آمایش سرزمینی و به تناسب ظرفیت و استعداد جوانان روستایی با اقلام ورزشی پرکاربرد با اعتباری بیش از ۱۲ میلیارد ریال تجهیز شد.
وی اضافه کرد: این اقدام گامی در جهت ارتقای ورزش در روستاهاست تا امکانات ورزشی برای روستاییان و بهبود سلامت و افزایش فعالیتهای بدنی در دسترس آنان قرار گیرد.
محمدی پور با تاکید بر اینکه ایجاد خانههای ورزش روستایی یکی از مهمترین طرحها در راستای توسعه و ترویج فعالیتهای ورزشی در مناطق روستایی به شمار میرود، افزود: این خانهها با هدف فراهم کردن شرایط برای ورزش و تفریحات سالم در روستاها تأسیس میشود و نقش بسزایی در ارتقای سطح سلامت جسمانی، اجتماعی و روانی روستاییان دارد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: تجهیز خانه ورزش روستایی از سوی وزارت ورزش و جوانان به ادارات کل استانی ابلاغ شده و استان زنجان جزو استانهایی است که بیشترین تجهیز خانه روستایی را در کشور انجام داده است.
وی با بیان اینکه تجهیز خانههای ورزش روستایی در تمامی نقاطی که امکان آن وجود دارد انجام خواهد شد، اضافه کرد: اگر دهیاران روستاها محل مناسبی را که دارای استانداردهای لازم ورزشی است به اداره کل ورزش و جوانان معرفی کنند آن روستا به لوازم ورزشی تجهیز خواهد شد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه سیاست خانههای ورزش روستایی احداث سالن در روستاها نیست، گفت: هدف از تجهیز خانههای ورزش روستایی در دسترس قرار دادن وسایل ورزشی ارزان برای روستاییان است.
وی با بیان اینکه در گذشته برای تجهیز خانههای ورزش روستایی میز تنیس روی میز، فوتبال دستی، شطرنج و تخته دارت در اختیار روستاییان قرار میگرفت، خاطر نشان کرد: اکنون تجهیز خانههای ورزش روستایی بر اساس ظرفیت آن روستاها انجام میشود.