به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالرحمن رستمیان، رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، در همایش "سلامت و زندگی" با تأکید بر نقش بیمارستان‌ها در ارتقای سلامت عمومی جامعه اظهار کرد: در دنیا رویکرد جدیدی در نظام سلامت شکل گرفته است که بر اساس آن، بیمارستان‌ها تنها مراکز درمانی نیستند، بلکه در حوزه پیشگیری و ارتقای سلامت نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود: بسیاری از بیمارستان‌های معتبر جهان برنامه‌هایی را برای انتقال پیام‌های سلامت به جامعه اجرا می‌کنند و در همین راستا، در مجتمع بیمارستانی امام خمینی نیز کمیته‌ای با عنوان "بیمارستان انتقال‌دهنده سلامت" تشکیل شده است تا علاوه بر ارائه خدمات درمانی، فرهنگ‌سازی و آموزش سلامت را نیز دنبال کند.

رستمیان با اشاره به اهمیت کاهش مصرف دخانیات گفت: یکی از محور‌های اصلی این برنامه، مقابله با مصرف دخانیات و ترویج سبک زندگی سالم است. بر همین اساس، راه‌اندازی درمانگاه و کلینیک ترک دخانیات در دستور کار قرار گرفت تا افرادی که به مصرف سیگار وابسته شده‌اند، بتوانند از خدمات تخصصی برای ترک این عادت استفاده کنند.

وی ادامه داد: این کلینیک با حضور متخصصان و فوق‌تخصصان حوزه ریه و داخلی فعالیت می‌کند و تلاش دارد با بهره‌گیری از روش‌های علمی و مبتنی بر شواهد، به افراد سیگاری در کاهش و قطع مصرف دخانیات کمک کند.

رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشور‌های دنیا خدمات ترک دخانیات به‌صورت گسترده و حتی رایگان ارائه می‌شود و امیدواریم با حمایت مسئولان و توسعه این برنامه‌ها، بتوانیم خدمات مؤثرتری در این حوزه ارائه کنیم و نتایج آن را در قالب پژوهش‌ها و مستندات علمی ثبت و منتشر کنیم.

کاهش مصرف دخانیات مؤثرترین راه پیشگیری از سرطان و بیماری‌های غیرواگیر است

رستمیان با اشاره به همکاری انجمن مبارزه با دخانیات و مراکز پژوهشی کشور در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه گفت: برای کاهش مصرف دخانیات نیازمند همکاری نهاد‌های علمی، دانشگاهی و سیاست‌گذار هستیم و این همراهی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.

وی افزود: مصرف دخانیات مهم‌ترین عامل قابل پیشگیری در بروز بیماری‌های غیرواگیر به شمار می‌رود و سالانه ده‌ها هزار مرگ را در کشور رقم می‌زند. به گفته وی، به جای توسعه مداوم ظرفیت‌های درمانی، باید بر شناسایی و کاهش عوامل خطر تمرکز کرد تا از ورود بیماران به چرخه درمان جلوگیری شود.

رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با اشاره به فعالیت بزرگ‌ترین مرکز سرطان کشور در این مجتمع اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های حوزه سلامت، پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها به‌ویژه سرطان است و در همین راستا کمیته‌های تخصصی مختلفی در بیمارستان برای پیگیری برنامه‌های پیشگیرانه تشکیل شده‌اند.

رستمیان با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی درباره مضرات مصرف دخانیات تصریح کرد: اطلاع‌رسانی درباره آسیب‌های ناشی از استعمال دخانیات و کاهش تقاضا برای مصرف آن، از مهم‌ترین وظایف فعالان حوزه سلامت است. متأسفانه صنعت دخانیات با بهره‌گیری از تبلیغات و منافع اقتصادی گسترده، مسیر مقابله با مصرف این محصولات را دشوار کرده است.

وی در پایان بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های بازدارنده در حوزه تولید و عرضه محصولات دخانی تأکید کرد و گفت: کاهش عرضه، اجرای دقیق قوانین، افزایش نظارت و تصویب مقررات حمایتی در مجلس از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کنترل مصرف دخانیات کمک کند. سلامت مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس قرار گیرد و توسعه صنعت دخانیات را نمی‌توان نشانه پیشرفت دانست.