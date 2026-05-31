صدا وسیمای آبادان در واحد موسیقی بویژه آثار فاخری در حوزه جنگ رمضان تولید کرده و به شبکه های سراسری رسانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عزم جزم صداوسیمای آبادان برای تولید آثار فاخر و مخاطب پسند.
واحد موسیقی صدا و سیمای آبادان بویژه در جنگ رمضان تعدادی نماهنگ و موسیقی تولید کرده است که علاوه بر شبکه های سراسری در شبکه های برون مرزی نیز تقاضای پخش داشته اند.
این موسیقی ها با موضوعات پیشرفت و پرتاب ماهواره، لبیک به رهبری، مقاومت و ایستادگی مردم، نمادهای مقاومت مانند مسجد جامع خرمشهر و دفاع از وطن با بهره گیری از هنرمندان بومی و شاعران آبادانی و خرمشهری تولید شده است و به روی آنتن رفته است.
علاوه بر این سه اثر دیگر نیز در همین حوزه در دست تولید است.
در ایام جنگ رمضان گروه موسیقی صدا و سیمای مرکز آبادان آثار زیر را تولید کرده است.
قطعه موسیقی با عنوان اول بسم الله با شعری از محمد جواد الهی پور آهنگسازی و تنظیم افشین کردستانی و خوانندگی حسن برزگری و کر در ساختار سرود در شبکههای استانی و سراسری رسانه ملی پخش شد.
قطعه موسیقی با عنوان «سربازان وطن» با شعری از فرید موسایی آهنگسازی و تنظیم امیر عبیات و خوانندگی امیر ممبینی و کر در ساختار بومی به روی آنتن رفت.
همچنین قطعه موسیقی با عنوان موعد فتح با شعری از حسین رضاییان و میلاد مطوری آهنگسازی و تنظیم عرفان با مولایی و خوانندگی حسین سلیمانی در ساختار بومی، قطعه موسیقی با عنوان «مونه از جنگ نترسون» با شعر آهنگسازی تنظیم و خوانندگی محمد رنجبر در ساختار حماسی بومی نیز در دست تهیه است.
هدف از همکاری با هنرمندان آبادانی و خرمشهری، شناسایی و شکوفایی استعدادهای بومی و محلی است.
خبرنگار ما در گفتوگو با مدیر واحد موسیقی شبکه آبادان به جزییات موسیقی و نماهنگهای تولید شده یا در حال تولید در صداوسیمای آبادان پرداخته است.