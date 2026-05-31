مردم ولایت‌مدار شهرستان پاکدشت در نود و یکمین اجتماع خودجوش شبانه، ضمن عزاداری در پی شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب، بر ایستادگی در مسیر سبز مقاومت و بیعت با ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابان‌های اصلی این شهر شاهد حضور انبوهِ مردمی بود که ۹۱ شب است با حضور در میدان، عهد خود را با آرمان‌های انقلاب تازه می‌کنند.

در این اجتماع حماسی که در پی شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب برگزار شد، عزاداران با سردادن شعار‌های «ما همه سرباز توایم» و «راه سلیمانی و رهبری ادامه دارد»، بر تداوم مسیر اقتدار کشور تأکید کردند. شرکت‌کنندگان همچنین با تجلیل از مجاهدت‌های نیرو‌های مسلح در پاسداری از مرز‌های آبی و خاکی، امنیت امروز را ثمره خون شهدا و هدایت‌های حکیمانه رهبری دانستند.