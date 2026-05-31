به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حیدر دشتی‌پور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام گفت: قراردادی به مبلغ ۱۷۶ میلیارد تومان برای روکش آسفالت ۴۵ کیلومتر از محور‌های ایلام و مهران منعقد شده است.

به گفته این مسئول، محور‌های هدف شامل مسیر‌های منتهی به مرز بین‌المللی مهران می‌شود و عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

دشتی‌پور ارتقای ایمنی تردد و تسهیل عبور زائران عتبات عالیات را هدف اصلی این طرح دانست و تأکید کرد که کیفیت جاده‌ها در ایام اربعین حسینی نقش مستقیمی در خدمت‌رسانی مطلوب به زائران دارد.

وی اجرای این پروژه را گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان و بهبود عبور و مرور ارزیابی کرد.

بهسازی راه‌های استان ایلام با اولویت مسیر تردد زائران اربعین وارد فاز جدیدی شد.