لزوم ارتقا خدمات درمانی و حمایتی بیماران مبتلا به ام اس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزیز مرداس، ضمن بررسی روند ارائه خدمات درمانی به بیماران ام‌اس، گفت: خدمات درمانی و حمایتی برای بیماران ام‌اس در دزفول باید ارتقا یابد.

وی در جریان بازدید از بخش بیماران ام‌اس دزفول، از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و مطالبات این بیماران قرار گرفت و بر ضرورت توجه به بیماران مبتلا به ام‌اس تاکید کرد.

مرداس اظهار داشت: بیماران ام‌اس بخشی از سرمایه‌های انسانی جامعه هستند و حمایت از آنها نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اجتماعی و خیرین است.

مرداس بیان کرد: آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در زمینه این بیماری می‌تواند نقش موثری در افزایش شناخت عمومی و کاهش دغدغه‌های بیماران و خانواده‌های آنان داشته باشد.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول ادامه داد: اطلاع‌رسانی درست درباره بیماری ام‌اس، توانمندی‌ها و نیازهای بیماران، زمینه را برای افزایش همدلی اجتماعی و بهره‌مندی بهتر این عزیزان از خدمات حمایتی فراهم می‌کند.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس بیمارستان بزرگ دزفول و مسئول انجمن ام‌اس این شهرستان در این بازدید حضور داشتند و با تعدادی از بیماران ام‌اس و خانواده‌های آنها دیدار و گفت‌وگو کردند.