پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی گفت: در راستای گسترش عدالت اجتماعی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات حمایتی، طرحهای محلهمحور بهزیستی در ۴۴ محله استان اجرایی شده و با هدف ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،محمدرضا کاظم زاده در همایش «رشد پس از بحران» که با حضور رییس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، گفت: رویکرد این سازمان به سمت فعالیتهای علمی، تخصصی و پویاتر در حال حرکت است و بهزیستی در مجموع ۱۷۶ فعالیت مختلف در حوزههای حمایتی، اجتماعی و توانمندسازی را دنبال میکند.
وی افزود: یکی از مهمترین سیاستهای اجرایی در سالهای اخیر، تقویت خدمات محلهمحور بوده است؛ بهگونهای که در قالب طرح «سلام»، ۴۴ محله در سطح استان زیر پوشش خدمات مستقیم و برنامههای اجتماعی قرار گرفتهاند.
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی با بیان اینکه اجرای طرح سلام با هدف شناسایی ظرفیتهای محلی و افزایش مشارکت اجتماعی صورت گرفته است، گفت: در این طرح تلاش شده خدمات حمایتی، مشاورهای و توانمندسازی با محوریت مردم و در بستر محلات ارائه شود و این اقدامات همچنان در حال توسعه است.
وی تصریح کرد: رویکرد محلهمحور بهزیستی باعث شده بسیاری از نیازهای اجتماعی در سطح محلی شناسایی و با سرعت بیشتری برای رفع آنها اقدام شود.
کاظمزاده در ادامه با اشاره به فعالیت مراکز خدماتی گفت: در حال حاضر ۴۴ مرکز «مثبت زندگی» در سطح استان فعال است و برنامهریزی شده تا ۱۰ مرکز جدید نیز به این مجموعه افزوده شود.
به گفته وی، این مراکز نقش مهمی در ارائه خدمات غیرحضوری، تسهیل دسترسی مددجویان و کاهش مراجعات مستقیم به ادارات بهزیستی دارند.
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی همچنین با اشاره به گستردگی وظایف این سازمان گفت: با توجه به حجم بالای مأموریتها و خدمات اجتماعی، پیشنهاد میشود ساختار سازمان بهزیستی ارتقا یافته و به یک وزارتخانه مستقل تبدیل شود.
وی افزود: این ارتقا میتواند در بهبود تصمیمگیریها، افزایش اختیارات و ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.