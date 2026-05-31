رئیس مرکز جنگلهای خارج از شمال سازمان منابع طبیعی از حرکت طرح کاشت یک میلیارد درخت به سمت استفاده از منابع مالی غیردولتی خبر داد و گفت: بهرهگیری از ظرفیت خیرین، مسئولیت اجتماعی و مشارکت بخشهای مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت که از سال ۱۴۰۲ با هدف توسعه پوشش گیاهی، احیای منابع طبیعی و مقابله با تغییرات اقلیمی آغاز شد، همچنان با چالش تأمین اعتبارات مواجه است؛ موضوعی که به گفته مسئولان، مهمترین مانع پیش روی اجرای این برنامه ملی به شمار میرود.
هاشم موسوینژاد، رئیس مرکز جنگلهای خارج از شمال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به اینکه از ابتدای تدوین اسناد پشتیبان طرح، نگاه واقعبینانهای به هزینهها وجود داشته است، گفت: بررسیها نشان میدهد حدود ۶۵ درصد اعتبارات مورد نیاز این طرح باید صرف نگهداری و مراقبت از درختان کاشتهشده شود. به همین دلیل، سازمان منابع طبیعی طرح کاشت یک میلیارد درخت را در چهار محور توسعه و احیای جنگلها، توسعه پوشش گیاهی مراتع و بیابانها، توسعه فضای سبز و زراعت چوب تعریف کرده است.
وی افزود: اگرچه کاشت درخت در عرصههای جنگلی به دلیل شرایط مناسب اکولوژیک آسانتر است، اما تحقق اهداف طرح در سایر بخشها نیازمند مشارکت دستگاههای مختلف است. به عنوان نمونه، در حوزه توسعه فضای سبز شهری، شهرداریها براساس ماده ۲۲ قانون هوای پاک موظف به افزایش سرانه فضای سبز در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت هستند.
موسوینژاد با اشاره به سهم ۳۳ درصدی توسعه فضای سبز در طرح کاشت یک میلیارد درخت گفت: سازمان منابع طبیعی نهالهای مناسب فضای سبز را تولید و در اختیار شهرداریها قرار میدهد، اما مطابق قانون، حدود ۹۰ درصد هزینههای کاشت و نگهداری باید از سوی شهرداریها تأمین شود.
وی توسعه زراعت چوب را یکی دیگر از ارکان اصلی این طرح دانست و گفت: بخش عمده زراعت چوب در اراضی غیردولتی انجام میشود و سازمان منابع طبیعی با تولید نهالهای مناسب، از این بخش حمایت میکند. به گفته وی، زراعت چوب علاوه بر تأمین بخشی از نیاز کشور به منابع چوبی، نقش مهمی در جذب کربن و کاهش آثار تغییرات اقلیمی دارد.
رئیس مرکز جنگلهای خارج از شمال سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه توسعه فضای سبز و زراعت چوب در مجموع بیش از ۶۰ درصد اهداف طرح را شامل میشوند، گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری، احاله مدیریت بوستانهای جنگلی و توسعه گونههای مثمر جنگلی نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده برای پایداری و اثربخشی این طرح است.
موسوینژاد در ادامه مهمترین چالش اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت را تأمین منابع اعتباری عنوان کرد و افزود: طی دو سال گذشته، اعتبارات ملی و استانی پاسخگوی نیازهای طرح نبوده است. از این رو تلاش کردهایم ضمن کاهش اتکا به بودجههای دولتی، از ظرفیت خیرین، مسئولیت اجتماعی بنگاهها و سایر منابع مالی برای پیشبرد اهداف طرح استفاده کنیم.
وی همچنین از راهاندازی سامانه «ساتک» بهعنوان سامانه پایش تولید و کاشت درخت خبر داد و گفت: اطلاعات مربوط به تولید نهال، کاشت و وضعیت عرصهها در این سامانه ثبت میشود و ادارات کل منابع طبیعی استانها موظف هستند گزارش عملکرد خود را بهصورت مستمر ارائه کنند.