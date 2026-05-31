بسیج مساجد و محلات کشور دستورالعمل اجرایی دهه امامت و ولایت را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،بسیج مساجد و محلات کشور دستورالعمل اجرایی دهه امامت و ولایت و عید بزرگ غدیر خم را با هدف تبیین جایگاه ولایت و امامت در اسلام و وحدت امت اسلامی تدوین کرد.

محور‌های اصلی برنامه‌ها بدین شرح است:

۱. فعال‌سازی مساجد و پایگاه‌ها و قرارگاه‌های محله‌محور مردم سالار اسلامی:

برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، بصیرتی و معرفتی در طول دهه امامت و ولایت.

بسیج آحاد مردم برای حضور پرشور در تجمعات میدانی.

فضاسازی تبلیغی محیط محلات با طرح‌های مرتبط با غدیر.

۲. اجتماع باشکوه غدیریون:

برگزاری اجتماع بزرگ غدیریون در یکی از نقاط محوری شهرستان‌ها و بخش‌ها.

۳. مسابقه مهمترین پیام غدیری از نگاه مردم:

جمع‌آوری و انتخاب جملات قصار و پیام‌های برجسته مردمی در وصف غدیر و حضرت علی (ع).

اهدا جوایز نفیس به منتخبین.

۴. تبیین ولایت و آمادگی برای ظهور

تبیین جایگاه ولایت امامین انقلاب اسلامی به عنوان امتداد غدیر.

تأکید بر آمادگی برای ظهور حضرت حجت (عج).

۵. تجلیل از مقام شهدا:

گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی ماه، و جنگ اخیر ۴۰ روزه.

دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا، خصوصاً سادات شهید.

۶. برنامه‌های سخنرانی و معرفتی:

استفاده از سخنرانان توانمند، هادیان سیاسی، طلاب، اساتید و فرهنگیان برای تبیین معارف غدیر.

۷. فعالیت‌های اجتماعی و حمایتی:

جشن گلریزان:

جمع‌آوری کمک برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد.

جشن ازدواج آسان: برگزاری جشن‌های گروهی و تسهیل ازدواج جوانان.

توزیع بسته‌های معیشتی: ترغیب اصناف، کارخانجات و خیرین برای تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی.

قربانی به نیت سلامتی: هر پایگاه بسیج و قرارگاه محله محور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، یک قربانی به نیت سلامتی حضرت حجت (عج) و رهبر معظم انقلاب.

اطعام نیازمندان: پویش هر خانواده / هر شب، یک پرس غذای غدیری همراه با ذکر حدیثی از امام علی (ع).

۸. مسابقات و فعالیت‌های فرهنگی و هنری:

برگزاری مسابقات قرآنی، نهج‌البلاغه و خطبه غدیر.

اجرای نقالی پیرامون غدیر در تجمعات میدانی.

اجرای نمایش زورخانه‌ای در تجمعات.

🇮🇷پویش هر خانه یک پرچم غدیری نصب پرچم غدیر بر سردر منازل.

پویش سفره‌های غدیری خانواده‌ها گستراندن سفره‌های نذری و ذکر حضرت علی (ع) در منازل.

۹. ترغیب اصناف و مشارکت عمومی:

ارائه خدمات و کالا با تخفیفات ویژه توسط اصناف به عشق حضرت علی (ع). نصب پارچه‌نوشته‌های غدیری بر سردر فروشگاه‌ها.

۱۰. رسانه و اطلاع‌رسانی:

تولید مستند رسانه‌ای از برنامه‌ها و انتشار در شبکه‌های اجتماعی و صدا و سیما.

استفاده از هشتگ‌های: #ایران_علی، #میثاق_با_ولایت، #بسیجی_یعنی_علی.