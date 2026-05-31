بسیج مساجد و محلات کشور دستورالعمل اجرایی دهه امامت و ولایت را اعلام کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،بسیج مساجد و محلات کشور دستورالعمل اجرایی دهه امامت و ولایت و عید بزرگ غدیر خم را با هدف تبیین جایگاه ولایت و امامت در اسلام و وحدت امت اسلامی تدوین کرد.
محورهای اصلی برنامهها بدین شرح است:
۱. فعالسازی مساجد و پایگاهها و قرارگاههای محلهمحور مردم سالار اسلامی:
برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی، هنری، بصیرتی و معرفتی در طول دهه امامت و ولایت.
بسیج آحاد مردم برای حضور پرشور در تجمعات میدانی.
فضاسازی تبلیغی محیط محلات با طرحهای مرتبط با غدیر.
۲. اجتماع باشکوه غدیریون:
برگزاری اجتماع بزرگ غدیریون در یکی از نقاط محوری شهرستانها و بخشها.
۳. مسابقه مهمترین پیام غدیری از نگاه مردم:
جمعآوری و انتخاب جملات قصار و پیامهای برجسته مردمی در وصف غدیر و حضرت علی (ع).
اهدا جوایز نفیس به منتخبین.
۴. تبیین ولایت و آمادگی برای ظهور
تبیین جایگاه ولایت امامین انقلاب اسلامی به عنوان امتداد غدیر.
تأکید بر آمادگی برای ظهور حضرت حجت (عج).
۵. تجلیل از مقام شهدا:
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی ماه، و جنگ اخیر ۴۰ روزه.
دیدار و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا، خصوصاً سادات شهید.
۶. برنامههای سخنرانی و معرفتی:
استفاده از سخنرانان توانمند، هادیان سیاسی، طلاب، اساتید و فرهنگیان برای تبیین معارف غدیر.
۷. فعالیتهای اجتماعی و حمایتی:
جشن گلریزان:
جمعآوری کمک برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد.
جشن ازدواج آسان: برگزاری جشنهای گروهی و تسهیل ازدواج جوانان.
توزیع بستههای معیشتی: ترغیب اصناف، کارخانجات و خیرین برای تهیه و توزیع بستههای معیشتی.
قربانی به نیت سلامتی: هر پایگاه بسیج و قرارگاه محله محور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، یک قربانی به نیت سلامتی حضرت حجت (عج) و رهبر معظم انقلاب.
اطعام نیازمندان: پویش هر خانواده / هر شب، یک پرس غذای غدیری همراه با ذکر حدیثی از امام علی (ع).
۸. مسابقات و فعالیتهای فرهنگی و هنری:
برگزاری مسابقات قرآنی، نهجالبلاغه و خطبه غدیر.
اجرای نقالی پیرامون غدیر در تجمعات میدانی.
اجرای نمایش زورخانهای در تجمعات.
🇮🇷پویش هر خانه یک پرچم غدیری نصب پرچم غدیر بر سردر منازل.
پویش سفرههای غدیری خانوادهها گستراندن سفرههای نذری و ذکر حضرت علی (ع) در منازل.
۹. ترغیب اصناف و مشارکت عمومی:
ارائه خدمات و کالا با تخفیفات ویژه توسط اصناف به عشق حضرت علی (ع). نصب پارچهنوشتههای غدیری بر سردر فروشگاهها.
۱۰. رسانه و اطلاعرسانی:
تولید مستند رسانهای از برنامهها و انتشار در شبکههای اجتماعی و صدا و سیما.
استفاده از هشتگهای: #ایران_علی، #میثاق_با_ولایت، #بسیجی_یعنی_علی.