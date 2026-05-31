به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر منابع انسانی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان گفت: با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به فرهنگیان، فرم درخواست بازنشستگی و استمرار خدمت به‌صورت آزمایشی در سامانه «مای مدیو» به آدرس my.medu.ir در بخش «پروفایل پرسنل» فعال شده است.

سجاد بنی‌عامریان افزود: این اقدام با هدف تسریع در فرآیندها، کاهش مراجعات حضوری و ایجاد بستر مناسب برای مدیریت اطلاعات و سوابق خدمتی فرهنگیان اجرایی شده و تمامی همکاران مشمول شرایط بازنشستگی طبق ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین متقاضیان استمرار خدمت در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ می‌بایست نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ثبت درخواست‌ها از تاریخ ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا ۲۰ خردادماه ادامه خواهد داشت، افزود: کارکنان پس از ورود به بخش «استمرار/بازنشستگی» در سامانه مای مدیو، تمامی اطلاعات درج‌شده شامل سوابق خدمتی، اطلاعات شغلی و سایر داده‌های مرتبط را با دقت کامل بررسی و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

مدیر منابع انسانی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا نقص در اطلاعات ثبت‌شده، فرهنگیان موظف هستند صرفاً از طریق امور اداری مناطق و نواحی محل خدمت خود نسبت به اصلاح و تطبیق سوابق اقدام کنند تا فرآیند بررسی درخواست‌ها بدون مشکل و با صحت کامل انجام شود.