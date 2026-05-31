تشییع پیکر شهید نیروی انتظامی در مشهد مقدس
پیکر شهید نیروی انتظامی «عیسی عباسی»، دیشب با حضور پرشور مردم در مشهد مقدس تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
شهید نیروی انتظامی «عیسی عباسی» از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان ایرانشهر هفتم خردادماه هنگامی که در حال عزیمت به محل کار بود، توسط تروریستهای مسلح مورد هدف تیراندازی قرار گرفت و به مقام رفیع شهادت نائل شد.
پیکر مطهر شهید «عیسی عباسی» دیشب،نهم خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم از خیابان شهید اصلانی ۱۳ تا میدان شهید اصلانی با حضور با شکوه آحاد مردم تشییع شد.
آیین تدفین این شهید والامقام نیز ساعت ۸ صبح امروز یک شنبه دهم خردادماه در بلوک ۱۴ گلزار شهدای بهشت رضا مشهد برگزار میشود.
شهید ستوان سوم نیروی انتظامی «عیسی عباسی» متولد ۳۰ تیرماه ۱۳۷۸ در مشهد بود که از وی یک فرزند پسر به یادگار مانده است.