خیابانها و میادین شهرستان قدس در نود و یکمین شب حضور خودجوش مردمی، صحنه تجلیل از اقتدار نیروهای مسلح و تأکیدویژه برنیروهای دریایی که حفاظت و مدیریت از تنگه هرمز را در دست دارند گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم همیشه در صحنه شهرستان قدس با حضور در خیابانهای اصلی و میادین شهر، نود و یکمین ایستگاه از اجتماعات شبانه خود را برگزار کردند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی و اجتماع مقتدرانه، با سردادن شعارهای حماسی، پشتیبانی قاطع خود را از نیروهای مسلح، بهویژه دریادلانِ جانبرکف که حفاظت و مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز را بر عهده دارند، اعلام کردند.