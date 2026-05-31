عملیات پایش و مبارزه با آفت سن گندم در بیش از ۴۳ هزار هکتار از اراضی ابهر استان زنجان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ به گفته مسئولان جهاد کشاورزی ابهر امسال حدود ۴۳ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته است .
تاکنون حدود ۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان ابهر علیه سن گندم مادر و پوره سم پاشی شده است.
کارشناسان کشاورزی هشدار میدهند که هرگونه کوتاهی در کنترل این آفت میتواند تا ۵۰ درصد محصول را از بین ببرد.
پیش بینی میشود امسال ۵۵ هزار تن گندم در شهرستان ابهر تولید و در سیلوها ذخیره سازی شود.