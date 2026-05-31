پخش زنده
امروز: -
با توسعه فعالیتهای اقتصادی، افزایش حجم معاملات محصولات کشاورزی گردش مالی شبکه تعاون روستایی آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۴ از ۲۰ همت فراتر رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی اعلام کرد: در سال گذشته، شبکه تعاون روستایی استان با ثبت گردش مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان، عملکردی قابل توجه در حوزه تأمین، توزیع و بازاریابی محصولات کشاورزی از خود به نمایش گذاشت.
سجاد حسامی در نشست با مدیران و کارکنان ستادی با اشاره به اقدامات صورت گرفته، اظهار داشت: به همت کارکنان ستاد استان و شهرستانها و شبکه تحت نظارت، شاهد رشد و شکوفایی شبکه تعاون روستایی هستیم.
وی در ادامه افزود: توسعه فعالیتهای اقتصادی، افزایش حجم معاملات محصولات کشاورزی، گسترش خدمات به بهرهبرداران و تقویت نقش تشکلهای تعاونی از مهمترین عوامل تحقق این میزان گردش مالی بوده است.
حسامی، ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامههای توسعهای، افزایش سرمایهگذاری و گسترش خدمات نوین، روند رشد اقتصادی شبکه تعاون روستایی در سال جاری نیز ادامه یابد و سهم آن در حمایت از تولید و امنیت غذایی کشور بیش از پیش تقویت شود.