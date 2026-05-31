به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی اعلام کرد: در سال گذشته، شبکه تعاون روستایی استان با ثبت گردش مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان، عملکردی قابل توجه در حوزه تأمین، توزیع و بازاریابی محصولات کشاورزی از خود به نمایش گذاشت.

سجاد حسامی در نشست با مدیران و کارکنان ستادی با اشاره به اقدامات صورت گرفته، اظهار داشت: به همت کارکنان ستاد استان و شهرستان‌ها و شبکه تحت نظارت، شاهد رشد و شکوفایی شبکه تعاون روستایی هستیم.

وی در ادامه افزود: توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش حجم معاملات محصولات کشاورزی، گسترش خدمات به بهره‌برداران و تقویت نقش تشکل‌های تعاونی از مهم‌ترین عوامل تحقق این میزان گردش مالی بوده است.

حسامی، ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری و گسترش خدمات نوین، روند رشد اقتصادی شبکه تعاون روستایی در سال جاری نیز ادامه یابد و سهم آن در حمایت از تولید و امنیت غذایی کشور بیش از پیش تقویت شود.