پخش زنده
امروز: -
رقابت رالی اتومبیل رانی ژاپن هفتمین مرحله از پنجاه و چهارمین فصل رقابتهای قهرمانی جهان ادامه یافت.
در این دوره از رقابتهای قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه میدهند. رده بندی کلی رالی ژاپن که به مسافت کلی ۳۰۲.۸۲ کیلومتر و در ۲۰ مرحله ویژه در جادههای آسفالته در منطقه آیچی در حومه شهر تویوتا برگزار میشود، در پایان روز دوم (۱۴ مرحله از ۲۰ مرحله ویژه) به این شرح است:
۱- الفین اوانز از انگلیس - اتومبیل تویوتا یاریس ۲:۳۲:۰۵:۰۶ ساعت
۲- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۱۷:۰۸ ثانیه اختلاف
۳- سامی پایاری از فنلاند - تویوتا یاریس ۴۴:۰۴ ثانیه اختلاف
۴- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۱:۱۱:۰۳ دقیقه اختلاف
۵- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۲:۰۵:۰۲ دقیقه اختلاف
۶- تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۲:۱۷:۰۰ دقیقه اختلاف
---
۲۰- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۲۷:۲۹:۰۸ دقیقه اختلاف