در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه می‌دهند. رده بندی کلی رالی ژاپن که به مسافت کلی ۳۰۲.۸۲ کیلومتر و در ۲۰ مرحله ویژه در جاده‌های آسفالته در منطقه آیچی در حومه شهر تویوتا برگزار می‌شود، در پایان روز دوم (۱۴ مرحله از ۲۰ مرحله ویژه) به این شرح است:

۱- الفین اوانز از انگلیس - اتومبیل تویوتا یاریس ۲:۳۲:۰۵:۰۶ ساعت

۲- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۱۷:۰۸ ثانیه اختلاف

۳- سامی پایاری از فنلاند - تویوتا یاریس ۴۴:۰۴ ثانیه اختلاف

۴- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۱:۱۱:۰۳ دقیقه اختلاف

۵- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۲:۰۵:۰۲ دقیقه اختلاف

۶- تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۲:۱۷:۰۰ دقیقه اختلاف

۲۰- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۲۷:۲۹:۰۸ دقیقه اختلاف