فرماندار شهرستان رازوجرگلان گفت: با اجرای این طرح و حفر ۲۲ حلقه چاه کشاورزی، گره چندساله بهرهبرداری از منابع آب مرزی در این شهرستان باز شد و زمینه توسعه کشاورزی و رونق اقتصادی منطقه فراهم آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بازرگان اسفندیاری از احیای مجوز بهرهبرداری از ۴.۵ میلیون مترمکعب آبهای مرزی پس از سالها وقفه خبر داد و گفت: احیای این مجوز حاصل پیگیریهای مستمر، برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و تحقق یکی از مصوبات سفر استاندار خراسان شمالی به شهرستان رازوجرگلان است.
وی افزود: با عملیاتی شدن این طرح، هشت روستا و ۶۸۰ مالک زمین کشاورزی از مزایای آن بهرهمند میشوند و بخشی از دغدغههای دیرینه کشاورزان منطقه در زمینه تامین آب برطرف خواهد شد.
فرماندار رازوجرگلان با اشاره به اهمیت این اقدام در توسعه مناطق مرزی گفت: بهرهبرداری از ظرفیت آبهای مرزی میتواند نقش مهمی در افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی ساکنان روستاهای هدف داشته باشد.
اسفندیاری افزود: روستاهای پرسهسو بالا و پایین، سنگسار، اشرفدره، کلاته کاریز، قوریدره، کلاته ابریشم، قرهقانلو و کلاته بهار از جمله مناطق بهرهمند از این طرح هستند.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و تداوم خشکسالیهای سالهای اخیر، مدیریت بهینه منابع آب و استفاده از فناوریهای نوین آبیاری از ضرورتهای بخش کشاورزی است و در این راستا برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
فرماندار رازوجرگلان ادامه داد: برقرسانی به چاههای کشاورزی و توسعه سامانههای نوین آبیاری از جمله اقداماتی است که همزمان با اجرای این طرح دنبال میشود تا بهرهوری مصرف آب افزایش یافته و هزینههای تولید برای کشاورزان کاهش یابد.
وی اظهار کرد: استفاده هدفمند از منابع آب مرزی میتواند به تقویت چرخه تولید، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و افزایش درآمد بهرهبرداران بخش کشاورزی منجر شود.
شهرستان مرزی رازوجرگلان در شمالیترین نقطه خراسان شمالی و همجوار با کشور ترکمنستان قرار دارد و با برخورداری از ظرفیتهای متعدد کشاورزی و طبیعی، اجرای طرحهای زیرساختی و توسعهای در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
احیای مجوز بهرهبرداری از آبهای مرزی و حفر ۲۲ حلقه چاه کشاورزی، یکی از مهمترین اقدامات سالهای اخیر در این شهرستان به شمار میرود که میتواند مسیر توسعه پایدار و رونق اقتصادی منطقه را هموار کند.