به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این طرح با هدف ارتقای توان ژنتیکی دام‌های بومی، افزایش بهره‌وری تولید، بهبود تولید شیر و گوشت و تقویت امنیت غذایی در حال اجراست.

اسفندیاری افزود: در راستای ارتقای بهره‌وری بخش دامپروری و توسعه پایدار تولیدات دامی، طرح اصلاح نژاد دام سبک با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و شرکت‌های تعاونی عشایری در برخی گله‌های روستایی و عشایری استان در حال اجراست.

وی گفت: این طرح با هدف بهبود ویژگی‌های ژنتیکی دام‌های بومی، افزایش توان تولیدی و بهره‌وری اقتصادی واحد‌های دامداری دنبال می‌شود و یکی از برنامه‌های مهم جهاد کشاورزی در حوزه توسعه تولیدات دامی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت اصلاح نژاد در توسعه دامپروری استان افزود: در این طرح تلاش می‌شود از طریق تلاقی دام‌های بومی با نژاد‌های اصلاح‌شده و پر شیر، ترکیب ژنتیکی مناسبی ایجاد شود تا ضمن حفظ سازگاری دام‌ها با شرایط اقلیمی منطقه، میزان تولید شیر و گوشت نیز افزایش یابد.

اسفندیاری گفت: استفاده از ظرفیت نژاد‌های اصلاح‌شده در کنار ویژگی‌های ارزشمند دام‌های بومی، زمینه افزایش راندمان تولید و بهبود وضعیت اقتصادی دامداران را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار بخش دامپروری داشته باشد.

وی با بیان اینکه اعتبار اجرای این طرح از محل منابع بخش کشاورزی تأمین شده است، افزود: تمامی مراحل اجرای طرح از جمله پلاک‌کوبی، رکوردگیری و پایش نتایج تحت نظارت کارشناسان حوزه تولیدات دامی انجام می‌شود تا اهداف پیش‌بینی شده به بهترین شکل محقق شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: اجرای صحیح طرح‌های اصلاح نژادی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، ثبت اطلاعات و نظارت مستمر است و در این زمینه از ظرفیت کارشناسان فنی و شرکت‌های تعاونی فعال در حوزه دامپروری استفاده شده است.

اسفندیاری با تأکید بر نقش اصلاح نژاد در افزایش تولید و درآمد بهره‌برداران افزود: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای بهره‌وری و سودآوری واحد‌های دامداری، به افزایش تولید محصولات دامی و تقویت امنیت غذایی نیز کمک خواهد کرد.

وی گفت: توسعه طرح‌های اصلاح نژادی یکی از سیاست‌های مهم جهاد کشاورزی در مسیر بهبود تولیدات دامی است و حمایت از دامداران روستایی و عشایری برای اجرای این برنامه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین از استقبال دامداران از اجرای این طرح خبر داد و افزود: مشارکت و همراهی بهره‌برداران نقش مهمی در موفقیت برنامه‌های اصلاح نژادی دارد و خوشبختانه اجرای این طرح با استقبال مناسب دامداران مواجه شده است.

اسفندیاری تأکید کرد: جهاد کشاورزی با تداوم اجرای طرح‌های علمی و دانش‌بنیان در حوزه دامپروری، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و پایداری امنیت غذایی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود دنبال می‌کند.