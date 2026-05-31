پخش زنده
امروز: -
دادستان اراک از صدور دستور قضایی برای توقیف اموال ۷۵ نفر از خائنین به کشور در استان مرکزی به نفع ملت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتاله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، با تأکید بر هوشیاری کامل دستگاههای امنیتی و قضایی در صیانت از امنیت پایدار ملی، اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی و دستورات قضایی صادره، عناصر حامی دشمن شناسایی شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی افزود: تاکنون ۷۵ پرونده قضایی برای تعدادی از همکاران و مرتبطین مستقیم با شبکههای معاند خارج از کشور در دادسرای اراک تشکیل شده است؛ این افراد با اقدامات ضدامنیتی خود، تلاش داشتند تا ضمن همکاری با دشمنان قسمخورده ملت، فضای آرام جامعه را ملتهب کنند.
درودگر با هشدار جدی به کسانی که در مسیر خیانت به کشور گام برمیدارند، خاطرنشان کرد: خط قرمز ما امنیت مردم و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ لذا به صراحت اعلام میکنیم که در مسیر مبارزه با وطنفروشی و مقابله با نفوذ بیگانه، هیچگونه اغماض و کوتاهی صورت نخواهد گرفت و مجرمین در این زمینه با سختترین برخوردهای قانونی و قضایی مواجه خواهند شد.
دادستان مرکز استان مرکزی به روند رسیدگی به این پروندهها اشاره کرد و گفت: پس از صدور دستور توقیف اموال این افراد، تمامی ۷۵ پرونده تشکیل شده با دقت و سرعت ویژه در شعب تخصصی دادسرا با توجه به صراحتهای قانونی به منظور توقیف اموال و داراییها به نفع ملت در حال رسیدگی است؛ ما در احقاق حقوق ملت و برخورد با کسانی که آگاهانه در زمین دشمن بازی میکنند، کاملاً مصمم هستیم و مراحل تحقیقات تا شناسایی کامل تمامی سرشاخهها و مهرههای اصلی ادامه خواهد داشت.
وی همکاری با رسانههای معاند را جرمی نابخشودنی دانست و بیان کرد: کسانی که با دریافت مواجب یا تحت تأثیر القائات شبکههای برانداز، تریبون دشمن در داخل کشور شدهاند، باید بدانند که پنجه عدالت در کمین آنهاست؛ خیانت به وطن و همکاری با دشمنان ملت ایران، لکه ننگی است که قانون برای آن مجازاتهای عبرتآموزی پیشبینی کرده است.
حجتاله درودگر بر لزوم ارتقای سواد رسانهای و هوشیاری خانوادهها تأکید کرد و افزود: دشمن تلاش میکند با استفاده از عوامل داخلی، چهرهای وارونه از واقعیتهای جامعه ارائه دهد، اما بصیرت مردم و اقتدار دستگاه قضایی همواره این توطئهها را خنثی کرده است؛ ما با تمام توان از آزادیهای مشروع دفاع میکنیم، اما حساب معاندین و براندازان از منتقدین جداست.
دادستان اراک در پایان یادآور شد: دستگاه قضایی به عنوان پشتیبان امنیت جامعه، با قاطعیت تمام در برابر هرگونه اقدام علیه امنیت ملی ایستاده است؛ پروندههای اخیر پیامی روشن برای معاندین دارد که استان مرکزی جولانگاه عوامل نفوذی نخواهد بود و با هرگونه تحرک ضدامنیتی، در کمترین زمان و با بالاترین سطح قاطعیت برخورد خواهد شد.