به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرزانه شایگان از دانشکده پرستاری دورود دانشگاه علوم پزشکی لرستان به همراه چهار نفر از همکاران هم‌دانشگاهی خود، پژوهشی را درباره پیامد‌های بهداشتی فعالیت صنعتی در شهرستان دورود انجام داده‌اند.

این پژوهش که با تمرکز بر سلامت باروری و به‌طور خاص خطر سقط جنین در زنان باردار طراحی شده، تلاش دارد وضعیت موجود را برای تصمیم‌گیران و جامعه روشن کند.

پژوهشگران با تکیه بر شواهد علمی و تجربیات داخلی و بین‌المللی، به بررسی رابطه میان آلودگی‌های ناشی از صنعت و سلامت زنان ساکن اطراف این واحد صنعتی پرداخته و آن را در قالب یک خلاصه سیاستی ارائه کرده‌اند.

هدف از این رویکرد پژوهشی، ارائه تصویری روشن از مسئله، شناسایی خلأ‌های موجود در سیاست‌ها و پیشنهاد راهکار‌های عملی و قابل اجرا برای کاهش خطرات بهداشتی بوده است.

در این روش، پژوهشگران گزینه‌های مختلف سیاستی را بررسی کرده و مزایا و محدودیت‌های هرکدام را توضیح می‌دهند تا زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه فراهم شود.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، فعالیت کارخانه سیمان در شهرستان دورود، در کنار نقش اقتصادی، پیامد‌های نگران‌کننده‌ای برای سلامت جمعیت محلی دارد. زنان باردار به‌عنوان گروهی آسیب‌پذیر، بیش از دیگران تحت تأثیر آلودگی‌های زیست‌محیطی قرار می‌گیرند.

شواهد علمی متعدد، ارتباط معناداری میان تماس با ذرات معلق، گاز‌های سمی و فلزات سنگین و افزایش خطر سقط جنین و اختلالات بارداری را تأیید کرده‌اند.

در عین حال، نبود نظام پایش منظم، ضعف در ثبت دقیق موارد سقط جنین و آگاهی پایین جامعه محلی باعث شده است که این مسئله به‌طور کامل دیده و مدیریت نشود.

پژوهشگران تأکید می‌کنند که اجرای سیاست‌های سلامت‌محور می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خطرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بارداری داشته باشد.

از میان گزینه‌های بررسی‌شده، ارتقای سیستم کنترل آلودگی کارخانه و مراقبت هدفمند از زنان باردار ساکن منطقه، به‌عنوان مداخلات اولویت‌دار پیشنهاد شده‌اند.

تحقق این اقدامات نیازمند همکاری بین‌بخشی میان بخش بهداشت و درمان، نهاد‌های محیط‌زیستی، صنعت و مدیریت محلی است و می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود سلامت باروری منجر شود.

این پژوهش که نتایج آن در فصلنامه «یافته» وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان انتشار یافته‌اند، همچنین به ارائه یک برنامه مداخله چندسطحی برای سلامت باروری زنان در مناطق صنعتی می‌پردازد.

این برنامه شامل آموزش و آگاهی‌بخشی به زنان و دختران، ایجاد سامانه‌های پایش سلامت مادران و ثبت دقیق موارد سقط جنین، و همچنین الزام‌های قانونی برای کاهش آلودگی صنعتی است.

استفاده از رسانه‌های محلی، مراکز بهداشتی و مدارس برای افزایش آگاهی عمومی، در کنار نصب تجهیزات پایش آلودگی و شفاف‌سازی داده‌ها، از محور‌های اصلی این برنامه به شمار می‌رود.

این تحقیق نشان می‌دهد بسیاری از پیامد‌های بهداشتی ناشی از آلودگی صنعتی قابل پیشگیری هستند. توجه به سلامت زنان باردار نه‌تنها یک ضرورت انسانی، بلکه سرمایه‌گذاری برای سلامت نسل آینده و کاهش هزینه‌های نظام سلامت است؛ لذا پژوهشگران تأکید دارند که توسعه صنعتی باید همواره با ارزیابی‌های دقیق زیست‌محیطی و بهداشتی همراه باشد تا تعادل میان رشد اقتصادی و سلامت جامعه حفظ شود.