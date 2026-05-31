تداوم رویکرد حفاظتمحور؛
بازار تاریخی اراک زیر چتر مرمت؛ ایمنسازی، مرمت و احیای سراهای تاریخی
مجموعهای از اقدامات اجرایی و تخصصی با هدف ایمنسازی، مرمت و احیای سراهای بازار تاریخی اراک در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرداری کلانشهر اراک اعلام کرد: در راستای تداوم پروژههای مرمت، حفظ و احیای بازار تاریخی اراک، مجموعهای از اقدامات اجرایی و تخصصی با هدف صیانت از این میراث ارزشمند معماری در حال انجام است.
در همین چارچوب، عملیات نصب ناودانهای جدید در چهار ضلع سرای کتابفروشها آغاز شده است؛ اقدامی که با هدف مدیریت بهینه آبهای سطحی، جلوگیری از نفوذ رطوبت و نم به بدنه و ساختار بنا و پیشگیری از آسیبهای ناشی از بارندگی اجرا میشود. با توجه به اهمیت حفاظت از بافتهای تاریخی و سنتی، اجرای اصولی این ناودانها نقش مؤثری در کاهش فرسایش و جلوگیری از آسیب به طاقها، دیوارهها و اجزای معماری این سرا خواهد داشت.
همزمان با این اقدام، عملیات بازسازی و احیای سرای صندوقسازها تکمیل شده و مرمت بام سرای نقشینه، راسته بازار و سرای گلشن نیز در حال اجراست. همچنین تعویض ناودانهای فرسوده راسته بازار نیز به منظور ارتقای ایمنی سازهها و جلوگیری از آسیبهای ناشی از عوامل جوی در دستور کار قرار گرفته است.
بازار تاریخی اراک به عنوان یکی از شاخصترین آثار هویتی و معماری شهر، نیازمند مراقبت، نگهداری و مرمت مستمر است و اجرای این پروژهها در راستای صیانت از اصالت کالبدی، افزایش ماندگاری بناها و جلوگیری از تخریب تدریجی بخشهای مختلف آن دنبال میشود.
این اقدامات نشاندهنده تداوم رویکرد حفاظتمحور در رسیدگی به بافت تاریخی اراک است؛ رویکردی که با هدف حفظ میراث شهری، ارتقای کیفیت کالبدی و انتقال این هویت ارزشمند به نسلهای آینده با جدیت ادامه دارد.