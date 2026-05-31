غلامرضا دهقان ناصرآبادی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما درباره مدیریت ناترازی‌های انرژی کشور گفت: موضوع ناترازی مربوط به امروز یا دیروز نیست بلکه پیش از جنگ ۱۲ روزه با ناترازی انرژی مواجه بودیم و دو علت مهم ناترازی عدم ظرفیت تولید کافی و دیگری نحوه مصرف است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: با وقوع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان که بخش عمده‌ای از صنایع تولید انرژی و فازهای چندگانه عسلویه آسیب دیدند اما دولت برای جبران این مشکل اقداماتی انجام داد که یکی از آنها تاسیس نیروگاه های تجدید پذیر است.

دهقان ناصرآبادی با اشاره به اقدامات دولت برای ساخت نیروگاه خورشیدی، تصریح کرد: در راستای بهینه سازی مصرف سوخت و طبق برنامه هفتم توسعه، مجلس به دولت تکلیف کرد هر چه سریع تر سازمان بهینه سازی انرژی تشکیل شود که این سازمان تشکیل شد. همچنین با پیگیری هایی که مجموعه وزارت نفت برای ترمیم و بازسازی صنایع گازی آسیب دیده در جنگ داشتند، عملیات بازسازی شروع شده و آوار برداری‌ها در حال انجام است. اهتمام وزارت نفت و نیرو سبب بازسازی بخش های آسیب دیده با استفاده از ظرفیت های داخلی شده است.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حدود ۷۲ هزار مگاوات تولید برق در کشور عنوان کرد: حدود ۲۰ هزارمگاوات قبل از وقوع این جنگ‌ها ناترازی داشتیم. اما دولت مکلف شد انرژی های خورشیدی را توسعه دهد و وزارت نیرو هم پای کار آمده است. با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی تا حدودی این ۲۰ هزار مگاوات ناترازی جبران شده است.

دهقان ناصرآبادی درباره اینکه دستگاه‌های استخراج رمز ارز مجاز و غیرمجاز عنوان کرد: برخی از مراکز مجوزهایی برای تولید رمزارز دارند و ضوابطی از سوی شرکت برق برای آنان در نظر گرفته شده است. اما آنهایی که خارج از ضابطه فعالیت می‌کنند جرم انگاری شده و از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز باید با هماهنگی ایران و عمان تعیین شود، عنوان کرد: دنیا در جنگ اخیر به جایگاه ژئوپلیتیک تنگه هرمز پی برد. چرا که ۲۰ درصد از نفت، میعانات گازی و کودهای کشاورزی از تنگه هرمز صادر می شوند و باید این تنگه به عنوان یک ابزار و توان مضاعف برای دفاع از منافع ملی خود استفاده کنیم.

دهقان ناصرآبادی اضافه کرد: تنگه هرمز بین ما و کشور عمان به صورت مشترک است و بخش عمیق که قابل کشتیرانی است در حوزه عمان قرار دارد که با کشور عمان در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم یک رژیم حقوقی ثابت برای آن حاکم شود و پس از آغاز به کار مجلس قطعا طرحی که در این باره در دستور کار است.

وی با اشاره به وضعیت میزان آب سدهای کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور در چند سال گرفتار خشکسالی بود، متاسفانه سدهای کشور با کمبود ذخایر مواجه شده‌اند و امروز حداکثر ظرفیت سدهای کشور کمتر از ۶۰ درصد ذخایر آبی است که وضعیت مناسبی در این حوزه نیست. برهمین اساس بیشترین تولید برق کشور از طریق نیروگاه‌ها حرارتی یا انرژی تجدید پذیر انجام می‌شود و باید مدیریت مصرف را در دستور کار همه مردم کشور قرار بگیرد.

دهقانی ناصرآبادی با اشاره به قیمت بالای صفحه‌های خورشیدی، عنوان کرد: بخش عمده تجهیزات نیروگاهی از چین وارد می‌شود و به دلیل نوسانات ارزی و افزایش قیمت در تجهیزات، سرمایه گذاران با مشکل مواجه شده‌اند. لذا ضروری است دولت برنامه خود را در این باره برای برون رفت از شرایط خاص فعلی ارائه کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت پتروشیمی کازرون گفت: خوراک این پتروشیمی باید از گچساران تأمین شود که این موضوع سبب شده پتروشیمی کازرون هنوز به بهره برداری نرسد. البته جلسات متعددی با سرمایه گذاران برای رفع چالش‌های آن برگزار شده است.

وی گفت: برای کاهش میزان مصرف بنزین باید سیاست‌های مدیریت مصرف در دستور قرار بگیرد.