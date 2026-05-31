طولانی‌شدن صف‌های نانوایی‌ها در زنجان طی روز‌های اخیر، به یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های شهروندان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ شلوغی و صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها باعث گلایه شهروندان شده است.

این وضعیت، بازرسان و متولیان امر را برای بررسی میدانی و رسیدگی به مطالبات مردم به میدان کشاند تا با نظارت و پیگیری، روند خدمت‌رسانی ساماندهی شود.

مسئله‌ای که به گفته متولیان، با وجود کاهش نیافتن سهمیه آرد استان، بیشتر ناشی از استقبال از نانوایی‌های باکیفیت، تمرکز تقاضا در برخی مناطق و در مواردی نیز انحراف آرد از شبکه توزیع است.

موضوعی که بازرسان اصناف و اداره‌کل غله وعده داده‌اند با نظارت‌های میدانی، برخورد با تخلفات و تخصیص سهمیه‌های ترمیمی برای نانوایی‌های پرتردد، آن را مدیریت کنند.