پخش زنده
امروز: -
طولانیشدن صفهای نانواییها در زنجان طی روزهای اخیر، به یکی از اصلیترین گلایههای شهروندان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ شلوغی و صفهای طولانی مقابل نانواییها باعث گلایه شهروندان شده است.
این وضعیت، بازرسان و متولیان امر را برای بررسی میدانی و رسیدگی به مطالبات مردم به میدان کشاند تا با نظارت و پیگیری، روند خدمترسانی ساماندهی شود.
مسئلهای که به گفته متولیان، با وجود کاهش نیافتن سهمیه آرد استان، بیشتر ناشی از استقبال از نانواییهای باکیفیت، تمرکز تقاضا در برخی مناطق و در مواردی نیز انحراف آرد از شبکه توزیع است.
موضوعی که بازرسان اصناف و ادارهکل غله وعده دادهاند با نظارتهای میدانی، برخورد با تخلفات و تخصیص سهمیههای ترمیمی برای نانواییهای پرتردد، آن را مدیریت کنند.