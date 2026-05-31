معاون میراث فرهنگی مازندران با تاکید بر تایید نهایی شورای فنی، از برطرف شدن موانع قانونی و تداوم عملیات مرمت پل تاریخی ۱۲ چشمه آمل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از تایید و اجرای دوباره مرمت پل تاریخی «۱۲ چشمه» آمل خبر داد و گفت: مرمت پل ۱۲ چشمه آمل از نظر قانونی و اداری بلامانع است و اجرا خواهد شد.

رضا دانش‌زاده با بیان اینکه بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در مجموعه میراث فرهنگی، شورای فنی میراث فرهنگی است، گفت: مصوبات شورای فنی استان‌ها نیز در وزارتخانه به تایید می‌رسد و قابلیت اجرایی دارد.

وی در خصوص ابهامات و موانع پیش آمده برای مرمت پل ۱۲ چشمه آمل هم گفت: همه مسیر‌های قانونی برای مرمت این پل سپری شده و مرمت این بنای تاریخی متعلق به دوره صفوی شهرستان آمل بدون وجود مشکل خاصی با حداکثر توان و سرعت در حال انجام است.

روند انجام مرمت و بهسازی پل ۱۲ چشمه از اواخر آبان ۱۴۰۳ شروع و در سال ۱۴۰۴ دستور توقف آن صادر شده بود.

پل تاریخی دوازده چشمه آمل که از دوران صفویه تا کنون در مرکز این شهر خودنمایی می‌کند، در دوران شاه عباس صفوی روی رودخانه هراز ساخته شد و در سال ۱۳۷۶ با شماره ۱۲۴۷ در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسید.

این پل دارای ۱۲ دهنه با طاق‌های جناغی است و طول آن به ۱۰۷ متر می‌رسد؛ این تعداد دهنه به نیت ۱۲ معصوم ساخته شده و هر طاق آن به پایه‌ای مستطیلی استوار شده است که این پایه‌ها حدود ۶ متر با هم فاصله دارند.