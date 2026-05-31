مردم ولایت مدار شهرستان رباط کریم در نود و یکمین قرار شبانه خود ، تنگه هرمز را جزئی جدانشدنی از نقشه ایران پهناور دانستند و برضرورت حفظ مالکیت و مدیریت این آبراه مهم تاکیدکردند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نود و یکمین ایستگاه از اجتماعات مردمی شهرستان رباط‌کریم، شرکت‌کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت قاطع خود را از حضور مقتدرانه نیرو‌های مسلح در آب‌های بین‌المللی اعلام کردند.

حاضران در این اجتماع با بیان اینکه امنیت تنگه هرمز خط قرمز ملت ایران است، هرگونه مداخله بیگانگان در مدیریت این آبراه راهبردی را محکوم کرده و واقعیت‌های میدانی و تاریخی را گواه مالکیت ابدی ایران بر این منطقه دانستند.