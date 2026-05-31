پخش زنده
امروز: -
در قالب طرح نذر قربانی ۳۱۸ رأس دام سبک، ۵۶ رأس دام سنگین و ۵۳۰ قطعه طیور نیز از سوی خیران و نیکوکاران استان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: مردم نوعدوست استان زنجان در قالب طرح نذر قربانی ۳۴ میلیارد تومان به نیازمندان کمک کردند.
جعفر روشنسرشت، افزود : ستاد احسان و نیکوکاری در استان و ادارات تابعه با مشارکت ۱۸۲ مرکز نیکوکاری فعالیت خود را آغاز کرده و برنامهریزی لازم برای جذب و ساماندهی کمکهای مردمی در قالب پویشهای نذر و قربانی و اطعام علوی انجام شده است.
وی با اشاره به افزایش پایگاههای جمعآوری نذورات افزود: تعداد پایگاههای نذر و قربانی در استان از ۳۵۶ پایگاه در سال گذشته به ۳۹۲ پایگاه در سال جاری افزایشیافته است که این پایگاهها شامل مراکز نیکوکاری، مساجد، پایگاههای امداد، مراکز فروش دام و قربانگاههای ابراهیمی هستند.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: همچنین ۵ هزار و ۱۳۱ کیلوگرم گوشت قرمز و ۱۵۰۰ کیلوگرم گوشت سفید از سوی خیرین اهدا و بین خانوادههای نیازمند توزیع شد.
روشنسرشت ادامه داد: در قالب این طرح، ۳۱۸ رأس دام سبک، ۵۶ رأس دام سنگین و ۵۳۰ قطعه طیور نیز از سوی خیران و نیکوکاران استان اهدا شد.
وی تصریح کرد: کل ارزش ریالی نذورات اهدایی به ۳۴ میلیارد تومان میرسد.
روشن سرشت در ادامه با اشاره به برنامههای عید غدیر خم افزود: پویش اطعام علوی با همکاری کمیته امداد و مراکز نیکوکاری برای تهیه و توزیع غذای گرم و بستههای معیشتی بین نیازمندان اجرا خواهد شد و همچنین تجلیل از خانوادههای سادات تحت حمایت، تکریم حامیان و قدردانی از خیران از دیگر برنامههای پیشبینی شده در این ایام است.