معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از اعزام ۲۲ نفر از کادر درمانی و اجرایی این استان به عتبات عالیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطیفی گفت: برای ارائه خدمات درمانی به زائران، ۲۲ نفر از نیرو‌های متخصص شامل پزشکان عمومی، پرستاران، فوریت‌های پزشکی، تکنسین‌های دارویی، تکنسین‌های آزمایشگاه و نیرو‌های پذیرش و صندوق از سوی جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی به عراق اعزام شدند.

به گفته وی این تیم درمانی در درمانگاه‌های شهر‌های نجف اشرف و کربلای معلی به ارائه خدمات پزشکی، پرستاری و مراقبتی به زائران خواهند پرداخت.

لطیفی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به زائران در مناسبت‌های مذهبی، افزود: بهره‌گیری از نیرو‌های مجرب و متعهد در این مأموریت، مهمی در ارتقای سطح خدمات درمانی و پاسخگویی به نیاز‌های سلامت زائران ایفا می‌کند.