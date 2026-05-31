حضور با شکوه مردم در اجتماع نود و یکمین شب به خونخواهی رهبر شهید و لبیک به ندای مقام معظم رهبری در استان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،مردم ولایتمدار و مقاوم استان دیشب هم در لبیک به فرمان رهبر خود در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر‌ها پرشور حاضر شدند.

مردم در این تجمعات، هم بر حضور و استقامت در میدان پای فشردند و هم یاد رئیس جمهور شهید خود را گرامی داشتند.

اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار این را می‌گویند که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستاده‌اند.