پیکر مطهر صیاد شهید امیرحسین سالاری امشب در اجتماع مردم بندرعباس در پارک موزیکال شهرک پیامبر اعظم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان گفت: این شهید ۱۸ ساله متولد ۱۱ فروردین ۱۳۸۷ در شهرستان بندرعباس بود.
عطاءالله ناوکی افزود: شهید امیرحسین سالاری درحال صید در محدوده جزیره لارک بود که به دست تروریستهای آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسید.
وی گفت: پیکر مطهر شهید امیرحسین سالاری بعد از تشییع در اجتماع شبانه در گلزار شهدای بندرعباس به خاک سپرده میشود.
ناوکی افزود: شهید امیرحسین سالاری در تاریخ ۱۴ اردیبهشت به شهادت رسید که پیکر مطهرش به تازگی شناسایی شده است.