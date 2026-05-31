به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شرکت ملی پست و آستان قدس رضوی با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، بر توسعه خدمات امانتگاه پستی، استقرار کمدهای قفل‌(لاکر‌های هوشمند)، همکاری در حوزه نشانی‌گذاری و اجرای طرح‌های مشترک فرهنگی و میراثی در حرم مطهر رضوی توافق کردند.

تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت ملی پست و آستان قدس رضوی با هدف راه‌اندازی، توسعه و بهره‌برداری از خدمات امانتگاه پست در حرم مطهر رضوی، ارائه خدمات نوین به زائران، همکاری در حوزه موزه‌داری و میراث فرهنگی، توسعه همکاری‌های مرتبط با طرح ملی GNAF و اجرای سایر طرح های مشترک به امضای محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست ایران؛ و رضا خوراکیان، مدیر عالی حرم رضوی، رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه توسعه خدمات امانتداری و لجستیک هوشمند، همکاری میان موزه ارتباطات و موزه آستان قدس رضوی برای حفظ و معرفی میراث فرهنگی، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک و همچنین استانداردسازی و تکمیل اطلاعات املاک و موقوفات در چارچوب قوانین و مقررات همکاری خواهند کرد.

توسعه خدمات هوشمند با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان

محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست ایران؛ در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پست در جنگ رمضان، گفت: ارائه خدمات پستی در سراسر کشور طی این ایام نقش مهمی در ایجاد امید و حفظ جریان خدمت‌رسانی داشت و کارکنان شرکت ملی پست با تمام توان برای تداوم خدمات تلاش کردند.

وی افزود: امانتداری یکی از ریشه‌دارترین مأموریت‌های پست است و امروز نیز آماده‌ایم با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، خدمات هوشمند و نوآورانه را بیش از پیش توسعه دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی پست تأکید کرد: استقرار کمدهای قفل‌( لاکر‌های هوشمند) در حرم مطهر رضوی می‌تواند دسترسی زائران به خدمات امانتداری را تسهیل کند و گامی مؤثر در ارائه خدمات هوشمند و باکیفیت به زائران باشد.

رضا خوراکیان، مدیر عالی حرم رضوی؛ نیز با قدردانی از تلاش‌های کارکنان شرکت ملی پست، از استمرار خدمت‌رسانی این مجموعه در دوران جنگ رمضان تقدیر کرد و بر اهمیت توسعه همکاری‌های مشترک برای ارتقای خدمات ارائه‌شده به زائران حرم مطهر رضوی تأکید کرد.