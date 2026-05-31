به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا پوریافر با بیان اینکه فاز اول این پروژه در مسیر شمال به جنوب تأثیر بالایی بر کاهش ترافیک آن محدوده داشت، گفت: عمده کسانی که برای تردد به سمت فرودگاه از بزرگراه شهید ستاری عبور می‌کنند و به بزرگراه شهید لشگری شرق می‌روند، از این تقاطع استفاده می‌کنند؛ پیش از اجرای پروژه در این مسیر، ترافیک بسیار سنگینی را شاهد بودند که تا بلوار آیت‌الله کاشانی نیز ادامه داشت و تمام محدوده را تحت تاثیر قرار می‌داد.

وی ادامه داد: از طرفی ترافیک موجود در راست‌گردهای کوچه‌های اطراف نیز تا خیابان ناصر حجازی ادامه پیدا می‌کرد که اجرای این پروژه تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک در منطقه داشت.

پوریافر با تأکید بر اینکه بهره‌برداری کامل این پروژه اثرگذاری خود را بیش از پیش نشان خواهد داد، یادآور شد: در مجموع تقاطع بزرگراه‌های شهید ستاری- فهمیده یکی از پروژه‌های مهم شهر تهران محسوب می‌شود که در کاهش ترافیک غرب تهران گره‌گشاست و دسترسی از غرب به فرودگاه امام و بهشت زهرا(س) و همچنین دسترسی از شهرستان‌ها و شهرهای جنوبی اطراف تهران به غرب و مرکز شهر را تسهیل می‌کند.

تقاطع حکیم- تعاون تا ۲ هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد

شهردار منطقه پنج تهران همچنین از طی مراحل نهایی پروژه تقاطع بزرگراه‌های حکیم- تعاون خبر داد و گفت: این پروژه نیز تا ۲ هفته آینده آماده بهره‌برداری خواهد بود.

وی با اشاره به تأثیر بالای اجرای این طرح بر کاهش ترافیک منطقه، تصریح کرد: دسترسی‌ها، رمپ و لوپ‌ها و دوربرگردان‌ها در این پروژه، حجم ترافیکی که در گذشته وجود داشته را کاهش می‌دهد.