

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این برنامه فرهنگی و ورزشی با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد و رکابزنان یزدی با پیمودن این مسیر، ارادت خود را به مقام والای شهدا نشان دادند.

شرکت‌کنندگان در این کاروان با حمل پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهدا، در طول مسیر ضمن ترویج فرهنگ ورزش همگانی، پیام پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و فداکاری‌های شهدا را به نمایش گذاشتند.

مسئولان برگزارکننده این برنامه، هدف از اجرای این حرکت نمادین را گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه، تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان و توسعه فعالیت‌های ورزشی همراه با برنامه‌های فرهنگی عنوان کردند.

کاروان دوچرخه‌سواری شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه پس از طی مسیر بندرعباس تا میناب، با حضور ورزشکاران و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت مورد استقبال قرار گرفت.

این برنامه در راستای زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج سبک زندگی مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت برگزار شد و رکابزنان یزدی بار دیگر با حضوری پرشور، ارادت خود را به شهدای والامقام کشور ابراز کردند.