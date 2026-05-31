مراسم پایانی کنگره ملی کنگره ملی دانش آموزی راویان سرو سرخ (راسخ) به صورت بر خط با معرفی برگزیدگان در خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان گفت: این مراسم با حضور برخط رئیس جمعیت هلالاحمر کشور، برگزیدگان کنگره، مشاور استاندار خوزستان در امور ایثارگران، خانوادههای معظم شهدا، مدیران ادارات کل آموزشوپرورش و بنیاد شهید و امور ایثارگران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین جمعی از جوانان نخبه و بشردوست برگزار شد.
حسن عبودی مزرعی افزود: کنگره «راسخ» با هدف تبیین جایگاه شهدای امدادگر، انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل نوجوان و جوان و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیتپذیری برنامه ریزی و به اجرا در آمد. دبیرخانه منطقهای این رویداد در خوزستان، آثار ارسالی از ۹ استان ایلام، مرکزی، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، لرستان، بوشهر، فارس، کرمانشاه و خوزستان را دریافت کرد و مراحل بررسی و داوری نیز با حضور ناظران سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر کشور و داوران تخصصی انجام شد.
وی با بیان اینکه این کنگره دانش آموزی و با موضوع شهدای امدادگر طراحی شده است، تصریح کرد: این رویداد فرهنگی با هدف ادای دین به مقام شامخ ۳۱۰۰ شهید امدادگر و بازخوانی نقش ماندگار امدادگران در دوران دفاع مقدس برگزار شد؛ ظرفیتی ارزشمند که میتواند در تقویت روحیه خدمتمحوری، همدلی و نوعدوستی در میان نسل جدید مؤثر باشد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان خاطرنشان کرد: آثار راهیافته به این کنگره در بخشهای مختلفی از جمله هنرهای تجسمی، آفرینشهای ادبی، هنرهای تصویری، هنرهای دیجیتال و آوایی مورد ارزیابی قرار گرفت و در آیین اختتامیه از برگزیدگان این رویداد تجلیل شد.
عبودی مزرعی ادامه داد: برگزاری کنگره ملی راسخ (راویان سرو سرخ) جلوهای از پیوند فرهنگ ایثار و فعالیتهای بشردوستانه است و جمعیت هلالاحمر تلاش دارد از این ظرفیت برای ترویج مفاهیم ارزشی و تقویت هویت فرهنگی نسل نوجوان و جوان بهره بگیرد.