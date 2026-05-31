هماکنون ۱۲۳ شرکت دانشبنیان و بیش از ۲۴۰ واحد فناور در استان زنجان فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان از یکپارچهسازی مراکز رشد پراکنده در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۲۳ شرکت دانشبنیان فعال در استان زنجان وجود دارد و شمار واحدهای فناور مستقر در استان از ۲۴۰ واحد عبور کرده است که ۱۴۲ واحد از آنها در پارک علم و فناوری استان فعالیت میکنند.
احسان خواصی افزود : زنجان با وجود برخورداری از حوزههای مزیتدار از جمله معدن، برق و الکترونیک، کشاورزی و صنایعدستی، همچنان برای تقویت مسیر تجاریسازی و رشد شرکتها به حمایتهای هدفمند نیاز دارد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته تمرکز استان بر ارتقای کیفیت خدماتدهی به تیمهای فناور بوده است، ادامه داد: یکی از اقدامات انجامشده، تجمیع و همافزایی مراکز رشدی بود که پیشتر بهصورت مستقل عمل میکردند؛ از جمله مراکز رشد جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد، مراکز وابسته به بخش کشاورزی و همچنین مراکز ایجاد شده توسط بخش خصوصی که اکنون در قالب یک شبکه هماهنگتر فعالیت میکنند.
رئیس پارک علم و فناوری زنجان همچنین از نقشآفرینی بخش خصوصی در ایجاد زیرساختهای نوآوری خبر داد و گفت: کارخانه نوآوری «آماج» با سرمایهگذاری بخش خصوصی در زنجان راهاندازی شده و در کنار آن، دو مرکز کارآفرینی و نوآوری جدید نیز با اتکا به سرمایهگذاری و مدیریت بخش خصوصی فعال هستند؛ بهگونهای که بار مالی و نیروی انسانی جدیدی به دولت تحمیل نشده است.
وی درباره برنامههای ملی حوزه فناوری نیز اظهار کرد: در اجرای «پویش ملی نوآفرین صنعتساز» تلاش شد به جای تمرکز بر افزایش صرف تعداد هستهها، خروجیها و کیفیت شکلگیری تیمهای فناورانه مورد توجه قرار گیرد و برنامههای استان در این مسیر با رویکرد مسئلهمحور و اشتغالزایی برای فارغالتحصیلان دنبال میشود.