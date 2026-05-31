امام جمعه موقت مشهد گفت: مذاکرات زیر نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود و مردم نسبت به این موضوع اطمینان داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه استان‌های سه گانه خراسان دیشب در نود و یکمین اجتماع مردم گناباد در بیعت با سومین رهبر انقلاب و تجدید میثاق با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب افزود: حرف اول و آخر را در موضوع دفاع از کشور برابر جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ رهبر معظم انقلاب می‌زنند.

حجت الاسلام محمد باقر فرزانه، نقش آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر انقلاب را در مسائل حساس کشورمان تعیین کننده برشمرد و گفت: همه باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشیم.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه استان‌های خراسان ادامه داد: همراهی مطلق با فرمایشات رهبر انقلاب و تقویت روحیه مقاومت؛ ضرورت انسجام جامعه است و همه بخش‌ها در این زمینه اهتمام کنند.

حجت الاسلام فرزانه گفت: حداقل چهل سال رهبر شهید انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر ایران اسلامی را برای این مسیر تربیت کرده است و با انتخاب خبرگان رهبری؛ ایشان این مسئولیت مهم را بر عهده‌دار شده‌اند و به امید پروردگار در این مسیر موفق خواهند شد.