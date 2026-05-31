معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر گفت: در طرح «عقیق عشق» که بهصورت سراسری از سوی صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران اجرا میشود، به هر دانشجوی متأهل واجد شرایط ۳۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مهندس سیدعلی محمدپور از افتتاح رسمی شعبه صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد و گفت: شعبه صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران در واحد صنعتی امیرکبیر اواخر سال گذشته راهاندازی شد و افتتاح رسمی آن همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و نیز اعیاد سعید قربان و غدیر با اجرای طرح تسهیلات ازدواج دانشجویی «عقیق عشق» همراه شده است.
وی با اشاره به اجرای سراسری طرح «عقیق عشق» در شعب و دفتر مرکزی صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران افزود: در قالب این طرح به هر دانشجوی متأهل واجد شرایط مبلغ ۳۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه اختصاص مییابد.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه این تسهیلات در راستای حمایت از دانشجویان متأهل پرداخت میشود، اظهار کرد: اگرچه این مبلغ با توجه به هزینههای زندگی دانشجویان متأهل تناسب کامل ندارد، اما تلاشی در جهت توجه بیشتر به این قشر و تکریم سنت حسنه ازدواج در میان دانشجویان است.
محمدپور با اشاره به ظرفیت ایجادشده در شعبه صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: ثبتنام تسهیلات ویژه دانشجویان متأهل این دانشگاه از هماکنون آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: دانشجویان واجد شرایط میتوانند با مراجعه به کانال سازمان دانشجویان امیرکبیر در پیامرسان «بله» به نشانی aut_jd از شرایط و ضوابط دریافت این تسهیلات مطلع شده و نسبت به پیشثبتنام و دریافت زمانبندی مراجعه به دفتر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر اقدام کنند.