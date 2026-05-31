به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اینجا در غربی‌ترین نقطه از نگینِ سبزِ مازندران، رامسر تنها نامی برای گردشگری و سفر نیست؛ بلکه تجلی‌گاهِ غیرتی است که در میانِ گِل و لایِ شالیزار، ریشه در خاک دارد.

دستانِ پینه‌بسته‌ی مردان و زنانِ روستاهای طالش‌محله فتوک، دریاپشته و سفیدتمشک، امروز سدِ محکمی در برابر غولِ تغییر کاربری شده است، آن‌ها با چنگ و دندان، میراثِ نیاکان خود را حفظ کرده‌اند تا عطرِ برنجِ اصیلِ ایرانی از خاک این دیار محو نشود.

قامت‌های خمیده‌ای که از سپیده‌ صبح تا غروبِ خورشید برای خودکفاییِ وطن در میانه میدان‌اند، شایسته‌ی بیشترین حمایت‌ها هستند، نه آنکه در هیاهوی سفرها و ویلاها، رنجِ بی‌شمارشان از نگاه مسئولان پنهان بماند.

علیرضا فتوکیان، میرآب روستا‌های غرب رامسر گفت: خیلی‌ها رامسر را فقط شهر سفر و گردشگری می‌شناسند اما بسیاری نمی‌دانند که بهترین برنج شمال و مازندران در همین رامسر کشت می‌شود.

وی افزود: باید کشاورزانی که مزارع و شالیزار‌های برنج را از نیاکان خود به یادگار دارند و حفظ نموده‌اند حمایت شوند؛ حدود ۵ سالی است که مسئولیت میرآبی را برعهده دارم اما در این مدت کمتر مسئولی از نیاز‌ها و مشکلات ما پرسیده است.

همسر آقای فتوکیان نیز با اشاره به دشواری‌های این حرفه بیان داشت: برنج در مزارع با رنج به‌دست می‌آید؛ ما برای مصرف خانواده و نیاز جامعه تلاش می‌نماییم و انتظار داریم دولت از کشاورزان حمایت واقعی به عمل آورد.

در ادامه، مصطفی لاریجانی از کشاورزان منطقه طالش‌محله فتوک، گفت: بر اساس تقویم زراعی و تجربه‌ای که از گذشته به جا مانده، معمولاً با گذشت ۴۵ روز از بهار خزانه آماده می‌شود و حوالی دهه اول خرداد، نشای برنج انجام می‌گیرد.

یکی دیگر از کشاورزان منطقه با گلایه از وضعیت اقتصادی تولید خاطرنشان کرد: متأسفانه امسال هزینه‌های برنج‌کاری مانند کارگری، کود، سم و سایر نهاده‌ها به شدت بالا رفته است و تولید با این شرایط مقرون‌به‌صرفه نیست؛ لذا کشاورزان باید به طور جدی مورد حمایت قرار بگیرند.

ابوالحسنی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامسر، گفت: سطح زیرکشت برنج در این شهرستان ۲۵۸ هکتار است و ۵۳۵ نفر بهره‌بردار در این حوزه فعال هستند که پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۱۰۰ تن شلتوک از شالیزارهای رامسر برداشت شود.