



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، سرهنگ اکبر نجفی گفت: در پی گزارشات مردمی از تردد مشکوک و مشاهده مقدار قابل توجهی سیم و کابل در یک منزل خالی از سکنه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأمورین کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی بیان داشت: مأمورین کلانتری با هماهنگی دستگاه قضایی در بازرسی از منزل در یک عملیات شبانه موفق شدند بیش از ۲ تن کابل برق ومخابراتی را کشف کنند.





فرمانده انتظامی شهرستان کرمان افزود: پلیس با تمام توان در راستای تامین نظم و امنیت شهر و شهروندان تلاش میکند و ضمن تشکر قدردانی از همکاری مردم، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.