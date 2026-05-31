کشف ۲ تن کابل برق و مخابراتی در عملیات شبانه پلیس
فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان از کشف بیش از ۲ تن کابل برق و مخابراتی توسط مامورین کلانتری ۱۲ در یک منزل خالی از سکنه در یک عملیات شبانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان
، سرهنگ اکبر نجفی گفت: در پی گزارشات مردمی از تردد مشکوک و مشاهده مقدار قابل توجهی سیم و کابل در یک منزل خالی از سکنه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأمورین کلانتری ۱۲ قرار گرفت.
وی بیان داشت: مأمورین کلانتری با هماهنگی دستگاه قضایی در بازرسی از منزل در یک عملیات شبانه موفق شدند بیش از ۲ تن کابل برق ومخابراتی را کشف کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان افزود: پلیس با تمام توان در راستای تامین نظم و امنیت شهر و شهروندان تلاش میکند و ضمن تشکر قدردانی از همکاری مردم، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.