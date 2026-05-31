ناپایداری دریایی در هرمزگان امروز همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی و در بعدازظهر و شب بر روی دریا و مناطق ساحلی وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا صبح متلاطم و در بعدازظهر و شب بویژه در خلیج فارس نسبتاً مواج میشود.
وی گفت: در برخی ساعات خیزش گردوخاک در مناطق ساحلی و دریایی و احتمال گردوغبار در مناطق غربی استان نیز وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از رفت و آمد شناورهای سبک صیادی و فعالیتهای تفریحی و ورزشی در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس خودداری و تدابیر لازم برای رفت و آمد ایمن دیگر شناورها در بنادر در نظر گرفته شود.
حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی تا اواخر هفته ادامه دارد.
وی گفت: علاوه بر ماندگاری هوای گرم، در برخی مناطق کاهش ۱ تا ۲ درجهای دمای بیشینه پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: از اواسط هفته افزایش محسوس دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.