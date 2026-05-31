پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار شهرستان ورامین در نود و یکمین شب از اجتماعات خودجوش مردمی، با حضور حماسی در میدان امام خمینی (ره)، ضمن سوگواری در پی شهادت مظلومانه حضرت آیتالله خامنهای، بر تداوم راه مقاومت و بیعت با جایگاه ولایت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان اصلی این شهر شاهد حضور وارثان قیام ۱۵ خرداد بود که در نود و یکمین قرار عاشقی خود، یاد و خاطره رهبر فقید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.
در این اجتماع حماسی که با حضور قشرهای مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و جوانان انقلابی برگزار شد، عزاداران با سردادن شعارهای «لبیک یا خامنهای» و «راهت ادامه دارد»، بر ایستادگی در مسیر آرمانهای بلند جبهه مقاومت و اقتدار نیروهای مسلح تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم، با اشاره به توطئههای دشمنان در فضای مجازی، بصیرت و هوشیاری را رمز عبور از این برهه تاریخی دانسته و بر ضرورت حفظ وحدت ملی در برابر جنگ رسانهای استکبار پافشاری کردند.