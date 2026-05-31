به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی حسن پور در جلسه با حضور رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دادگستری استان و مسئولان شرکت عمران شهرک صنعتی یزد گفت: تشکیل شورا‌های حل اختلاف تخصصی به‌ویژه در حوزه صنعت، از ضروریات امروز جامعه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است. این شورا‌ها نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسائل و اختلافات میان صنعتگران ایفا می‌کنند.

دادستان یزد افزود: فصل خصومت توسط نهادی متشکل از خود تولیدکنندگان، بسیار آسان‌تر، سریع‌تر و پایدارتر از پیگیری موضوع در محاکم قضایی انجام می‌شود.

وی همچنین بر لزوم شناسایی دعاوی و جرایم پرتکرار حوزه صنایع تأکید کرد و اظهار داشت: باید آسیب‌شناسی دقیق انجام شود تا از وقوع این دعاوی پیشگیری گردد.