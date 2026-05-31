مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از آغاز اجرای طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید با هدف مقابله با کاهش بد مصرفی‌ها در حوزه روشنایی و مصارف غیرضروری در این کلانشهر خبر داد.

مقابله با بدمصرفی‌های حوزه برق در اهواز در طرح ۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: با توجه به مشکلات پیش آمده طی جنگ تحمیلی سوم در حوزه انرژی کشور از سوی دشمن صهیونیستی، آمریکایی، لازم است با برنامه ریزی متعدد اعم از اطلاع رسانی عمومی و اقدامات میدانی و فنی در راستای پایداری هرچه بیشتر شبکه اقدامات گسترده ای را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: یکی از مهمترین برنامه هایی که در دستور کار قرار گرفته، اجرای مانورهای میدانی جهت کاهش روشنایی های نامتعارف و مظاهر بدمصرفی به ویژه نور افشانی ها در برخی مراکز تجاری، برج ها، ساختمان ها و همچنین تعدیل روشنایی معابر بصورت مستمر در طول اجرای طرح در دستورکار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز تصریح کرد: اکیپ های مختلف اعم از مدیریت مصرف، بهره برداری و بازرسی در کلیه امور ها ملزم به اطلاع رسانی اولیه به مشترکین شده و در نهایت کاهش سطح روشنایی غیر اصولی، پر مصرفی ها و مصارف نامتعارف شده اند تا در مدت زمان تعیین شده اهداف محقق شود.

فراتی تاکید کرد: با اجرای طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید امیدواریم در راستای پایداری هرچه بیشتر شبکه به ویژه در فصل تابستان بتوانیم به میزان قابل توجهی بار مصرف شبکه را نسبت به سال گذشته کاهش دهیم.

پیش این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از برگزاری چهارمین مانور استانی طرح ملی «سامان» با محوریت تعویض مقره‌های فرسوده و با هدف افزایش پایداری شبکه برق استان در آستانه فصل گرما و اوج مصرف بار، با بسیج نیروهای عملیاتی در سطح شهرستان‌های استان خبر داده بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیز از اجرای عملیات سراسری طرح ملی مهتاب با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق خبر داده و اعلام کرده بود که این طرح یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اصلی توانیر و فرصتی مناسب برای پایداری هرچه بیشتر شبکه محسوب می‌شود.