پردیس بینالمللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تمدید مهلت ثبتنام و انتخاب رشته داوطلبان دوره کارشناسی ارشد تا ۱۱ خرداد در تعدادی از رشتهها و گرایشهای تحصیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ داوطلبان متقاضی تحصیل در دورههای کارشناسی ارشد پردیس بینالمللی کیش میتوانند از روز ۹ خرداد تا پایان روز ۱۱ خردادماه با مراجعه به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبتنام در آزمون مقطع کارشناسی ارشد اقدام کنند.
بر اساس اعلام این پردیس، پذیرش دانشجو در رشتهها و گرایشهای مدیریت کسبوکار (بازاریابی، مالی، مدیریت زنجیره تأمین، سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات)، مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت انجام خواهد شد.
پردیس بینالمللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به مزایای تحصیل در این دورهها اعلام کرد: برگزاری کلاسها به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی)، امکان اخذ پایاننامه برای دانشجویان آموزش الکترونیکی مطابق ضوابط آموزشی و بهرهمندی از دانش و تجربه استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از مهمترین ویژگیهای این دورهها به شمار میرود. همچنین دانشآموختگان پس از اتمام دوره تحصیلی، دانشنامه رسمی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر را دریافت خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، دانشجویان میتوانند مطابق مقررات صندوق رفاه دانشجویان از تسهیلاتی نظیر وام شهریه و وام ضروری بهرهمند شوند. همچنین امکان استفاده از امکانات علمی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه از جمله کتابخانهها و مجموعههای ورزشی برای آنان فراهم است.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پردیس بین المللی کیش و به منظور ثبتنام میتوانند به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.