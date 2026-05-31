به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ جوشن سهرابی گفت: اقدامات پیشگیرانه در استان مؤثر بوده و با تلاش کارآگاهان و افسران تحقیق پلیس‌های تخصصی استان، در کشف جرایم خشن (اعم از جرایم سال جاری و معوق سنوات گذشته)، نسبت کشف به وقوع ۱۱۱ درصد محقق شده است.

وی با اشاره به شرایط حساس و اقدامات کشور‌های متخاصم، گفت: به دلیل همراهی و مشارکت بی‌دریغ مردم شریف بوشهر، توانستیم امنیت مطلوبی را در استان برقرار کنیم و محیط را برای کاهش فعالیت سارقان ناامن کنیم.

سهرابی تأکید کرد: کنترل و کاهش وقوع جرائم از جمله سرقت‌ها با همکاری و مشارکت مردم با جدیت بیشتر ادامه دارد. انتظار می‌رود شهروندان هرگونه اطلاعات خود در خصوص فعالیت گروه‌های سارقان و خریداران اموال سرقتی را به پلیس اطلاع دهند.